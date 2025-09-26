Zo ziet de loting van de eerste ronde van de KNVB Beker eruit:

De loting van de eerste ronde van de KNVB Beker is bekend. Tijdens het ESPN-programma De Voetbalkantine werd duidelijk hoe de eerste horde richting De Dennenappel eruit ziet. De zes ploegen die meedoen aan Europese toernooien zijn, zoals bekend, vrijgeloot.
PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Go Ahead Eagles ontbraken vrijdagavond in de koker. Zij zijn vrijgeloot wegens deelname aan Europese toernooien. Verder geldt de regel dat amateurclubs altijd thuisspelen in de eerste ronde, mochten zij gekoppeld worden aan een bvo. Op 28, 29 en 30 oktober wordt de eerste ronde van de KNVB Beker afgewerkt.
NAC Breda - Heracles Almelo
Quick Boys - FC Volendam
Sparta Rotterdam - FC Groningen
Gemert - Fortuna Sittard
VVV-Venlo - SC Heerenveen
Rijnsburgse Boys - N.E.C. Nijmegen
Capelle - Roda JC
HSV Hoek - FC Eindhoven
Katwijk - Vitesse
Genemuiden - Halsteren
Sparta Nijkerk - Almere City
GVVV - De Graafschap
Spakenburg - DOVO
FC Den Bosch - ADO Den Haag
Excelsior Maassluis - Excelsior
Rohda Raalte - FC Twente
Eemdijk - AFC
HHC Hardenberg - TOP Oss
De Treffers - MVV Maastricht
Willem II - FC Dordrecht
Hoogeveen - FC Emmen
HSC'21 - Koninklijke HFC
Sportlust'64 - Barendrecht
RKC Waalwijk - SC Cambuur
FC Lisse - Telstar
Helmond Sport - PEC Zwolle