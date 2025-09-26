De loting van de eerste ronde van de KNVB Beker is bekend. Tijdens het ESPN-programma De Voetbalkantine werd duidelijk hoe de eerste horde richting De Dennenappel eruit ziet. De zes ploegen die meedoen aan Europese toernooien zijn, zoals bekend, vrijgeloot.

PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Go Ahead Eagles ontbraken vrijdagavond in de koker. Zij zijn vrijgeloot wegens deelname aan Europese toernooien. Verder geldt de regel dat amateurclubs altijd thuisspelen in de eerste ronde, mochten zij gekoppeld worden aan een bvo. Op 28, 29 en 30 oktober wordt de eerste ronde van de KNVB Beker afgewerkt.

Zo ziet de loting van de eerste ronde van de KNVB Beker eruit:

NAC Breda - Heracles Almelo

Quick Boys - FC Volendam

Sparta Rotterdam - FC Groningen

Gemert - Fortuna Sittard

VVV-Venlo - SC Heerenveen

Rijnsburgse Boys - N.E.C. Nijmegen

Capelle - Roda JC

HSV Hoek - FC Eindhoven

Katwijk - Vitesse

Genemuiden - Halsteren

Sparta Nijkerk - Almere City

GVVV - De Graafschap

Spakenburg - DOVO

FC Den Bosch - ADO Den Haag

Excelsior Maassluis - Excelsior

Rohda Raalte - FC Twente

Eemdijk - AFC

HHC Hardenberg - TOP Oss

De Treffers - MVV Maastricht

Willem II - FC Dordrecht

Hoogeveen - FC Emmen

HSC'21 - Koninklijke HFC

Sportlust'64 - Barendrecht

RKC Waalwijk - SC Cambuur

FC Lisse - Telstar

Helmond Sport - PEC Zwolle