Addai vindt keuze tussen Oranje en Ghana complex: 'Moet het nog zien'

maakte afgelopen zomer voor maar liefst veertien miljoen euro de overstap naar Como. Ietwat tegen de verwachtingen in krijgt hij veel speelminuten van Cesc Fabregas. Binnenkort moet de buitenspeler een keuze maken tussen Oranje en Ghana.

Addai liet AZ na afgelopen zomer achter zich, ondanks dat hij daar eigenlijk nog niet veel wedstrijden op het hoogste niveau in de basis had gespeeld. Wel kent hij de club door en door: tussen 2016 en 2025 speelde de buitenspeler voor de Alkmaarders. Met pijn in het hart verliet hij 'zijn' AZ dan ook. Afgelopen weekend nam hij afscheid. "Ik had een hele tas mee met voor iedereen een Como-shirtje, met mijn naam erop. Voor alle spelers, voor de staf, voor de fysio’s, alle trainers waarmee ik gewerkt heb. Ik had zeventig shirts ingepakt, dus ik dacht dat ik er nog wel wat over zou houden, maar alles was weg! Dat is niks, wat ik heb gedaan, als je kijkt wat AZ allemaal voor mij gedaan heeft", deelt Addai tegenover Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

Aangezien hij nog niet echt was doorgebroken bij AZ voelde een transfer naar het Italiaanse Como aanvankelijk wat voorbarig. "De eerste keer dat Como kwam, heb ik bij AZ aangegeven dat ik wilde blijven. Uiteindelijk ben ik toch het gesprek aangegaan en heb ik wat mensen om advies gevraagd, zoals Marciano Vink. Toen ik in Italië was, kreeg ik het gevoel van dit moet ik doen." Ook een gesprek met trainer Maarten Martens bij de speler thuis kon Addai niet op andere gedachten brengen. "Al vind ik het wel jammer en moeilijk dat ik niet ben doorgebroken bij AZ."

© Imago

Fanatieke Fabregas

Addai kreeg vervolgens te maken met een topvoetballer van weleer, Cesc Fabregas. "Hij wilde me heel graag hebben, dat merkte ik aan hoe hij met me sprak. Hij zei tegen me dat ik een topspeler was voor hem en dat ik het hoogste niveau kan halen." Een hoogtepunt in zijn prille carrière bij Como was het oefenduel met FC Barcelona (5-0 verlies, red.). "Lamine Yamal deed mee, maar ik heb mijn shirtje geruild met Frenkie de Jong. Zij waren wel een paar maten te groot voor ons."

De buitenspeler, die bij AZ maar tot 35 duels kwam, waarvan veel invalbeurten, maakt indruk bij Como. "Ik ben blij, ik doe mijn ding. Dit weekend speelde ik negentig minuten, ik moet nog wel wat meer inhoud krijgen, maar dat komt wel." Fabregas legt het nog 20-jarige talent ook weinig druk op. "Hij zegt vooral dat ik rustig in mijn hoofd moet blijven. Als ik in het veld sta, speel ik vol energie." Verder over zijn coach: "Hij is heel fanatiek, hij leeft echt mee. Als hij een speech geeft, heb je gelijk zin om een wedstrijd te spelen. Het komt echt uit zijn hart." Tegen Fiorentina op 21 september viel Addai in en scoorde hij het winnende doelpunt. "Dat was wel mijn hoogtepunt." Na zijn goal sprong hij Fabregas om de nek. "Ik was echt heel blij."

Interlandkeuze

Binnenkort moet Addai mogelijk een keuze maken tussen Oranje en Ghana. Deze week staat hij op het veld bij Jong Oranje. "Ik ben alleen maar trots. Maar ik kan voor beide landen uitkomen, heb nu een Ghanees én Nederlands paspoort. Ik moet het allemaal nog even zien, eerlijk gezegd. Er komt ook een WK aan, dat is een mooi toernooi. Ik wil gewoon het hoogst mogelijke halen, dus dan kijk je ook naar een WK." De keuze tussen beide landen kan op gevoel worden gemaakt. "Het is lastig, Ghana zit echt in mijn hart. Mijn ouders zijn Ghanees, ik ben als Ghanees in Nederland opgegroeid." Addai sluit af door te stellen dat het hem wel is opgevallen dat er momenteel weinig rechtsbuitens in Nederland rondlopen, iets wat mogelijk een factor kan zijn in zijn keuze.