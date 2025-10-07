Alex Kroes zorgde voor verbazing binnen Ajax-scouting met aantrekken James McConnell

Alex Kroes heeft binnen Ajax nogal voor wat verbazing gezorgd, schrijft Johan Inan in zijn analyse voor het Algemeen Dagblad. De technisch directeur van de Amsterdammers heeft vooral wat betreft transfers enkele bijzondere beslissingen genomen. Hierbij wordt vooral gewezen op het aantrekken van James McConnell, die op huurbasis is overgekomen van Liverpool.

De opdracht van Kroes was afgelopen zomer duidelijk: er moest flink gesneden worden in het salarisbudget en er moest dan ook flink verkocht worden door Ajax. Pas dan kon de Amsterdamse club, die afgelopen seizoen als tweede eindigde onder Francesco Farioli, investeringen doen. Die investeringen werden uiteindelijk ook gedaan met onder meer Oscar Gloukh en Raul Moro, voor wie in totaal meer dan 25 miljoen euro is betaald.

De ideale positie voor zowel Moro als Gloukh is door trainer John Heitinga echter nog niet gevonden. "Wat intern ook verbazing wekte, is dat er geen duidelijkheid was over wat te doen met topaankoop Oscar Gloukh (bijna 15 mln) in de eerste weken. Hij viel vaak op links in, maar speelt nu alleen nog in de as. De andere langverwachte nieuweling, Raul Moro, werd door Heitinga aanvankelijk ook alleen op links geposteerd. Inmiddels zien ze bij Ajax vooral een rechtsbuiten in hem. Hoe vaag is de compositie van de directie dan geweest?", vraagt Inan zich af.

"Over Moro gesproken: hij werd deze zomer de eerste grote aankoop, terwijl Heitinga op de flanken met Godts en Edvardsen en Berghuis en Traoré al over twee volwassen opties beschikte", gaat de clubwatcher van het AD verder. "Ajax wilde per se nog een vleugelspits met diepgang én snelheid. De Spanjaard is na acht speelronden bij nog geen doelpunt betrokken geweest."

Inan stelt ook dat Kroes te lang heeft gewacht met het aantrekken van een vervanger van Jordan Henderson, die Ajax transfervrij heeft verlaten. "Ook toen Kroes met verkopen geld genereerde voor versterkingen en de roep om een nieuwe onbetwiste leider steeds luider klonk, liet hij de belangrijkste positie en profiel wachten", klinkt het. "Op verzoek van Heitinga en tot verbazing van de scouting huurde Kroes vervolgens de 20-jarige James McConnell van Liverpool."

'Van voornemen Kroes en Beuker komt weinig terecht'

De komst van McConnell staat bovendien jeugdproduct Jorthy Mokio enorm in de weg. De jongeling gold in de voorbereiding als een van de uitblinkers, maar werd na een slechte helft tegen Go Ahead Eagles geslachtofferd. Daarnaast krijgen andere talenten ook weinig de kans, zo constateert Inan. "Van het voornemen van Kroes en Beuker om talentvolle beloften de kans te geven, is verder, met één (gedwongen) basisplek voor Aaron Bouwman en één ultrakorte invalbeurt voor Rayane Bounida vooralsnog weinig terechtgekomen."

'Kroes heeft zich lelijk in de vingers gesneden'

Wel stelt Inan dat de 'impulsieve' Kroes niet ineens een slechtere technisch directeur is dan afgelopen seizoen, toen Farioli nog de trainer was. "Het verschil is alleen dat Kroes dit jaar geen trainer heeft aangesteld die een elftal van zoveel discipline en structuur voorziet, dat zijn tekortkomingen worden gecamoufleerd. Vooral daarmee heeft hij zich lelijk in de vingers gesneden", besluit hij.