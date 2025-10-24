Arno Vermeulen is niet ontslagen bij Studio Voetbal, Tina Nijkamp verbijsterd

Tina Nijkamp is teruggekomen op eerdere berichtgeving over Arno Vermeulen. De televisiekenner sprak op haar Instagram-kanaal het vermoeden uit dat Vermeulen was ‘ontslagen’ als vaste tafelgast bij Studio Voetbal, maar heeft inmiddels van de NOS gehoord dat daar geen sprake van is.

De NOS maakte vrijdag bekend dat Kieft een van de vaste gezichten wordt bij de wekelijkse voetbaltalkshow op NPO1. “Naast Kieft blijven ook de vaste analisten Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay en Theo Janssen te gast in het programma”, meldde de omroep in het bijbehorende persbericht. De naam van Vermeulen ontbrak.

Ook Kieft noemde Vermeulen niet. Hij zei: “Ik vind het leuk om vaker aan te schuiven. Met Theo, Pierre, Rafael en Ibrahim zit er veel voetbalverstand aan tafel. Ik probeer gewoon te vertellen wat ik zie op het veld. Geen gedoe eromheen, maar over het spel zelf praten. Dat vind ik het leukst.”

Tina Nijkamp begrijpt keuze voor Wim Kieft

Nijkamp begrijpt de keuze voor Kieft wel. “Nou, daar moest ook wat gebeuren. Zulke lage cijfers. Kon niet langer zo.” Op basis van het persbericht sprak ze het vermoeden uit dat Vermeulen de wacht is aangezegd. “Arno Vermeulen is dus niet meer welkom begrijp ik uit persbericht. Die lijkt daar hartstikke ontslagen door Xander van der Wulp (hoofdredacteur van NOS Sport, red.). Was ook wel heel saai daar.”

In een later bericht komt Nijkamp erop terug en stelt ze vraagtekens bij de structuur van NOS Sport. “De NOS appt me net. Arno mag blijven. Opmerkelijk. De kijkcijfers zijn om te huilen. Het is de slechtst scorende show van NPO1. En is Arno ook niet de chef van het voetbal? Gaat hij dus over zijn eigen functioneren bij Studio Voetbal?!?! Hoezo kan en mag dat anno 2025? Xander, hoezo laat je dat toe? Sowieso: Wim Kieft is een kijkcijfermagneet, Arno is dat niet.”