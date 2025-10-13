Sol Campbell is dolenthousiast over Jurrien Timber. In gesprek met The Times noemt het Arsenal-icoon de Oranje-international, en verdediger van The Gunners, 'één van de beste rechtsbacks in heel Europa'.

Timber, die in de zomer van 2023 voor veertig miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Arsenal, kende door een zware knieblessure een ongelukkig begin bij The Gunners. Inmiddels is de 24-jarige verdediger niet meer weg te denken uit de basis. Niet voor niets dat Arsenal het contract van de rechtspoot dan ook wil openbreken. Dit seizoen is hij als rechtsback een vaste waarde in het elftal van Mikel Arteta.

"Voor mij is Timber op dit moment één van de beste rechtsbacks in heel Europa", looft Campbell de 21-voudig Oranje-international. "Hij is ongelofelijk: hij kan scoren, is sterk in de duels. Hij heeft wat tijd verloren met zijn blessure, maar hij is écht een topspeler. Het succes komt door de gehele verdediging: ze weten waar ze mee bezig zijn. Ondanks hun jeugdigheid, spelen ze met volwassenheid en geloof."

Daarnaast heeft Campbell zich ook nog uitgelaten over Liverpool-trainer Arne Slot. De oud-verdediger stelt dat de Nederlandse oefenmeester, die in zijn eerste seizoen kampioen werd met The Reds, heeft geprofiteerd van het werk van Jürgen Klopp. "Sommige mensen hebben geluk. Slot erfde een geweldig team en werd kampioen, zonder veel te veranderen."

Vervolgens haalt Campbell Arsenal-trainer Mikel Arteta aan. "Hij moest daarentegen eerst afscheid nemen van een aantal overbodige spelers voordat hij kon beginnen met bouwen. Maar ze moeten wel gewoon winnen. Dit jaar moeten ze koste wat kost winnen, maar je moet er wel wat voor doen om geluk te hebben", wijst hij uiteindelijk nog even terug naar Slot.

