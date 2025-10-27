Cambuur beleeft een nieuwe fase sinds de verhuizing naar het stadion aan het WTC-plein. De sfeer is anders, de club groeit op meerdere vlakken, maar de vraag blijft: wat betekent dat voor het echte Cambuur-gevoel? Alltime topscorer en scout Jan Bruin en aanvoerder zien vooral positieve veranderingen.

Het is inmiddels een jaar geleden dat Cambuur zijn eerste wedstrijd speelde in het nieuwe Kooi Stadion, vernoemd naar ondernemer Pieter Kooi uit Drachten. “De afgelopen anderhalf jaar was ik steeds meer betrokken bij Cambuur. Dan weet je ook dat er een nieuw stadion komt en dat er nog wel wat moest gebeuren om dat voor elkaar te krijgen”, zegt Kooi tegenover Omrop Fryslân. De Drachtenaar investeerde één miljoen euro in het stadion. In ruil daarvoor draagt het complex de komende tien jaar zijn naam. Er passen 15.000 mensen in het nieuwe voetbalwalhalla van Leeuwarden.

De eerste officiële wedstrijd vond plaats op 18 augustus 2024. In een duel in de Keuken Kampioen Divisie verloor Cambuur met 0-1 van Helmond Sport. De echte opening volgde pas op 5 juli 2025 met een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. Dat affiche eindigde in 1-4 voor de Rotterdamse grootmacht. De aftrap werd verricht door clublegende Jan Bruin.

Terug naar het oude stadion

Bruin maakte in het oude Cambuurstadion talloze doelpunten en kijkt met warme gevoelens terug. “Daar liggen mijn goals en mooie momenten. Het kon er echt spoken, maar ja, de club wil professioneler worden en dat is logisch.”

Ook aanvoerder en ras-Leeuwarder Mark Diemers heeft goede herinneringen. “Het oude stadion heeft iedereen veel mooie momenten gegeven. Ik ben daar als tienjarige jongen in de jeugd begonnen, dus dat blijft altijd bijzonder.”

Verhuizing naar het westen van Leeuwarden

Het nieuwe stadion moest zorgen voor meer professionaliteit en uitstraling. “We hebben ongeveer 35 miljoen euro nodig gehad, puur om hier te kunnen voetballen”, zegt directeur Ard de Graaf tegenover Omrop Fryslân.

Bruin maakte het hele proces van dichtbij mee. “Er werd al tientallen jaren gesproken over een nieuw stadion. Je loopt rond bij het Kooi Stadion en denkt: wauw, wat is dat mooi geworden. Ze hebben er samen met de supporters echt iets moois van gemaakt. De tribunes staan strak op het veld en het heeft iets Engels. Heel mooi”, zegt de oud-spits, die tegenwoordig ook sociaal-maatschappelijk werk doet voor Cambuur.

Ook Diemers was onder de indruk. “Toen ik het voor het eerst zag, was het nog mooier dan ik had durven dromen. Ik was er vaak langsgereden tijdens de bouw, maar het eindresultaat is geweldig”, zegt de ervaren middenvelder.

Wat is er anders geworden na een jaar?

Ruim een jaar na de verhuizing is goed te zien wat er veranderd is. Volgens Bruin en Diemers zijn er duidelijke verschillen met het oude stadion, al blijft de ziel van de club herkenbaar.

“Er kan nu natuurlijk meer publiek in,” zegt Bruin. “Het is groter en zakelijker geworden, iets minder toegankelijk. Maar je wilt groeien als club. We willen op korte termijn terug naar de eredivisie. En ook qua veiligheid is het beter. Wat mooi is: mensen blijven net als vroeger vooral op de fiets of lopend komen.”

De oud-spits zag dat het publiek tijd nodig had om te wennen. “In het begin was het nog kaal. De fans waren trots, maar de sfeer moest groeien. Dat is nu echt gebeurd: er is meer publiek en meer geluid.”

Diemers sluit zich daarbij aan. “De eerste maanden was het even zoeken, maar vanaf de tweede seizoenshelft voelde iedereen zich thuis in het nieuwe stadion.”

Sportief gezien merkt Bruin weinig verschil. “Qua speelstijl is er niet veel veranderd. We blijven druk zetten en voetballen. Tegenstanders komen hier niet met een lekker gevoel. Er is nog niet veel verloren in het Kooi Stadion. Het is echt een lastige plek om te winnen.”

Ook Diemers ziet dat zo. “Sportief maakt het stadion weinig verschil. Als je voetbal laat beïnvloeden door waar je speelt, ben je verkeerd bezig”, zegt de oud-speler van Feyenoord.

‘Cambuur blijft een volksclub’

Wat er ook verandert, volgens Bruin en Diemers blijft Cambuur een club van en voor de mensen. “Ongeacht waar we spelen, de supporters brengen de warmte mee,” zegt Bruin. “In het begin was het even wennen, maar inmiddels voel je dat de sfeer weer leeft.”

Diemers benadrukt het belang van die band. “De connectie met de supporters is altijd sterk geweest, en met de resultaten van de laatste maanden is dat alleen maar beter geworden.”

Volgens de aanvoerder blijft Cambuur altijd een volksclub. “Of je nu in een wijkstadion speelt of op een industrieterrein, dat maakt niet uit. Het zit in de mensen, in de stad. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij FC Utrecht. De ziel van Cambuur verdwijnt niet door een verhuizing.”