Dit is de volledige selectie van Feyenoord Legends tegen Celtic

De volledige selectie van Feyenoord voor de Legends Match tegen Celtic is bekend. Het duel wordt zondagmiddag om 13.00 uur in De Kuip gespeeld.

Onder leiding van Bert van Marwijk en Giovanni van Bronckhorst komen tal van oud-spelers nog één keer samen in het rood-witte shirt, in een duel dat volledig in het teken staat van de Feyenoord Foundation.

De Wim Jansen Cup tussen Feyenoord Legends en Celtic Legends is niet alleen een eerbetoon aan het gedeelde verleden tussen beide clubs, maar ook een benefietwedstrijd. De opbrengst gaat volledig naar de Feyenoord Foundation, die zich inzet voor maatschappelijke projecten in Rotterdam en omstreken. Wim Jansen zelf heeft een iconische status bij zowel Feyenoord als Celtic.

De aftrap in De Kuip is om 13.00 uur, met een voorbeschouwing vanaf 12.30 uur op Feyenoord ONE en Ziggo Sport.

De selectie van Feyenoord Legends

De volgende namen maken deel uit van de selectie voor de wedstrijd tegen Celtic Legends:

• Graziano Pellè

• Dirk Kuyt

• Daryl Janmaat

• André Bahia

• Karim El Ahmadi

• Patrick Paauwe

• Ruben Schaken

• Hossam Ghaly

• Eljero Elia

• Jan-Arie van der Heijden

• Pierre van Hooijdonk*

• Glenn Loovens*

• Diego Biseswar

• Brad Jones

• Johan Elmander

• Tomasz Rzasa

• Eric Botteghin

• Ali Boussaboun

• Henk Timmer

• Igor Korneev

• Thomas Buffel

• Pascal Bosschaart

• Karim Saïdi

Nuri Şahin en Bonaventure Kalou hebben zich, om persoonlijke redenen, genoodzaakt gezien om zich af te melden voor de wedstrijd. Royston Drenthe kan vanwege een blessure niet spelen en vertolkt een andere rol.

De selectie van Celtic Legends

• Artur Boruc

• Lukasz Zaluska

• Charlie Mulgrew

• Kelvin Wilson

• Efe Ambrose

• Cristian Gamboa

• Lee Naylor

• Jonny Hayes

• Stiliyan Petrov

• Bobby Petta

• Ross Wallace

• Scott Brown

• Barry Robson

• Simon Donnelly

• Derek Riordan

• Georgios Samaras

• Scott McDonald

• Glenn Loovens*

• Pierre van Hooijdonk*

* komen in actie voor beide teams

