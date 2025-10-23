Feyenoord speelt donderdagavond in de Europa League in eigen huis tegen Panathinaikos. De ploeg van trainer Robin van Persie wil na twee nederlagen in het tweede Europese toernooi dolgraag de eerste overwinning boeken tegen de geplaagde Griekse topclub. Van Persie doet dit grotendeels met dezelfde elf als tegen Heracles Almelo, alleen Tsuyoshi Watanabe en In-Beom Hwang keren weer terug in de basis.

Het Europa League-avontuur van Feyenoord is niet begonnen. In de openingsronde gingen de Rotterdammers met 1-0 onderuit bij SC Braga. Na afloop was er veel kritiek op Van Persie, aangezien de oefenmeester besloot om flink wat wijzigingen door te voeren in zijn basiself. Drie weken geleden ging Feyenoord in eigen huis met 0-2 onderuit tegen de Engelse club Aston Villa.

Artikel gaat verder onder video

Het duel met Panathinaikos kan dan ook gezien worden als een must win voor Feyenoord. Van Persie lijkt dan ook grotendeels vast te houden aan zijn vaste basiself. Dit betekent dat Timon Wellenreuther in De Kuip het Feyenoord-doel zal gaan verdedigen. Waarschijnlijk ziet de Duitse doelman één wijziging in de achterhoede voor zich: Watanabe keert mogelijk terug in de basis. Dit gaat waarschijnlijk ten koste van Jordan Bos, want Van Persie heeft al aangekondigd dat Gijs Smal ook in de basis zal starten. Anel Ahmedhodzic staat naast de Japanse mandekker, terwijl Givairo Read op rechtsachter speelt.

Op het middenveld keert Hwang terug in de basis. Van Persie liet op de persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd met Heracles Almelo (0-7) al doorschemeren dat de Zuid-Koreaan zijn opwachting zou gaan maken in het Europa League-duel met Panathinaikos. Dit gaat waarschijnlijk ten koste van Oussama Targhalline, die de voorbije weken wel een meer dan uitstekende indruk maakte. Het middenveld wordt waarschijnlijk gecompleteerd door Luciano Valente en aanvoerder Sem Steijn.

Voorin lijkt Van Persie ook niet te gaan wisselen. Spits Ayase Ueda is dit seizoen in een absolute topvorm en was in de Eredivisie al goed voor elf treffers in negen competitiewedstrijden, waaronder een hattrick tegen Heracles Almelo. Op de flanken wordt de Japanse goaltjesdief vergezeld door Anis Hadj Moussa en Leo Sauer. De wedstrijd begint woensdag om 16.30 uur: het duel is vervroegd vanwege storm Benjamin.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Hwang, Steijn, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.