Feyenoord speelt wél tegen Panathinaikos, aftrap in De Kuip om 21.00 uur

Feyenoord Panathinaikos
Foto: © Imago/realtimes
Redactie FCUpdate
23 oktober 2025, 14:20   Bijgewerkt: 14:35

De wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos gaat alsnog door, meldt Feyenoord zojuist. De bal gaat om 21.00 uur rollen in De Kuip. Feyenoord-watcher Rutger Vinke bracht in eerste instantie naar buiten dat de wedstrijd was afgelast, maar dat bericht bleek te voorbarig.

De supportersservice van Feyenoord meldt om 14.16 uur, ruim twee uur voor de oorspronkelijke start van de wedstrijd, dat de wedstrijd is verplaatst naar 21.00 uur: "De aanvangstijd van de wedstrijd is verzet op last van de gemeente en op basis van de veranderde weersvoorspellingen", schrijft de Rotterdamse club op X.

Op de website van Feyenoord volgt een uitgebreidere toelichting: "De poorten zijn vanaf 14:30 uur geopend. De tweede ring is vanaf 20:00 uur geopend. De gemeente drukt iedereen op het hart zelf de afweging te maken om al dan niet af te reizen naar De Kuip. Houd hierbij rekening met de actuele weersvoorspellingen. Mochten supporters met een ticket door de veranderende omstandigheden niet in staat zijn de wedstrijd bij te wonen, dan kunnen zij hun geld terugkrijgen. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk via de officiële kanalen."

descheids
440 Reacties
35 Dagen lid
667 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Slappe hap zeg bij feijenoord. Zondag de wedstrijd op het gewone tijdstip laten plaatsvinden. Probleem voor feijenoord, niet voor de eredivisie. Benieuwd of de knvb feijenoord weer gaat bevoordelen.

Martine
140 Reacties
259 Dagen lid
397 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 85
    + 1
avatar

@descheids. Veiligheid gaat voor alles. Dat had jouw vader ook moeten doen 🤡

boyke
1.056 Reacties
928 Dagen lid
5.914 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Het zou wel een stunt zijn dat bij de storm van Benjamin descheids de lucht in wordt geblazen de grauwe wolken op.

Hops
426 Reacties
1.122 Dagen lid
1.206 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 9
    + 1
avatar

@boyke. Laten we dat hopen kansloze figuur is descheids.

Copa
2.223 Reacties
773 Dagen lid
22.818 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

en jij vindt jouw reactie normaal Martine?

Ɗohan Jerksen
55 Reacties
48 Dagen lid
46 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 9
    + 1
avatar

@Martine Heldin! 😂👌🏼

Martine
140 Reacties
259 Dagen lid
397 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ɗohan Jerksen alhoewel je met dit soort opmerkingen (zeker t.o.v. hem) “op het randje” zweeft bij deze website

Ɗohan Jerksen
55 Reacties
48 Dagen lid
46 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Martine Daar zou ik me niet druk om maken. Gezien het aantal likes op je reactie is het wel duidelijk hoe het grootste gedeelte van de website over hem denkt. Zonder hem haken de resterende internet trolletjes ook wel af.

Flamingo
291 Reacties
805 Dagen lid
2.025 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Copa ja, en met hem 64 anderen aan de likes te zien 😂

Zerofkx010
1 Reactie
0 Dagen lid
1 Like
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Martinezelde heb ik iemand gezien die zo goed een argument kon verwoorden mijn complimenten hierbij steun ik de motie om Martine erelid van deze site te maken vraag zsm uw verificatie badge aan 👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾

Hops
426 Reacties
1.122 Dagen lid
1.206 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Copa. Dat heeft zij goed gezegd de waarheid is hard

descheids
440 Reacties
35 Dagen lid
667 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@hops, leugens weer. Maar leuk dat je met zoveel nepaccounts een duimpje heb gegeven haha.

Hahahahahaha en jullie dan
1.167 Reacties
845 Dagen lid
7.166 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Martine en dan zeggen dat andere de site hier verpesten met rare opmerkingen maar zelf geen haar beter zijn je kan zo iemand ook gewoon links laten liggen als je het je niet aan staat maar zulke reacties geven over iemand op wereld zeg meer over jou zieke gedachtes naar je mede mens

Derk62
450 Reacties
805 Dagen lid
1.804 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Ja, tegen de verwarming aan, was het met een sister afgelopen

12deman
646 Reacties
116 Dagen lid
528 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Kameraden, zondag wel gewoon door laten gaan, Feyenoord op volle oorlogssterkte met meer rust in de benen in de eigen kuip. Beelen, Trauner, nog absent. Timber en Moder op de weg terug, kunnen wellicht 30min spelen. Lampies op 6 punten zetten. Vorig jaar zat er veel tegen en waren omstandigheden soms extreem in het nadeel van Feyenoord. Lekker dat het een keer meezit. Wedstrijd binnen 24 uur wordt ook een probleem op een vrijdagavond. En anders gaat die wedstrijd van zondag niet door i.v.b. rust tussen de wedstrijden dacht ik.

descheids
440 Reacties
35 Dagen lid
667 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Hoezo is er een optie om het niet door te laten gaan? Staat om 14:30 gepland. Indien geen feijenoord dan reglementaire nederlaag ivm niet komen opdagen. Of moet het weer zo overduidelijk zijn dat de KNVB WEER feijenoord moet gaan helpen? p.s. 12deman, ik heb je woensdag avond tijdens en na de gala wedstrijd van PSV bij de vernedering van de kampioen van Italie gemist. Je was weer selectief deze week net als Jurgen merk ik op.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
600 Reacties
1.122 Dagen lid
4.916 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@descheids lees de reglementen twee volle dagen tussen wedstrijden. Volle dagen = 48 uur. Vrijdagavond wedstrijd is niet zondagmiddag wedstrijd. Niets te maken met voordeel voor Feyenoord. In tegendeel zelfs, als je het hebt over competitievervalsing, dan zou iedereen minimaal drie dagen moeten hebben voor volledig herstel. Onderzoek heeft aangetoond dat ploegen op de donderdag nooit volledig hersteld zijn op zondag ivm glycogeen voorraden in spieren. Drie dagen is geen probleem. Volgens mij is er dus al jaren een voordeel voor CL spelende clubs.

12deman
646 Reacties
116 Dagen lid
528 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hey boer je hebt praatjes, daden komen dit weekend! Je begint al over een reglementaire nederlaag, de wedstrijd wordt gespeeld hoor, punten krijg je niet kado. Ik was blij voor het NL voetbal met de coëfficiëntiepunten ik heb de wedstrijd bekeken en Napoli bakte er echt niets van.

Voetbalfanaat
499 Reacties
1.062 Dagen lid
2.878 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@descheids, ten eerste de wedstrijd staat niet voor 14.30 uur gepland maar voor 16.30 uur. Aangezien de storm naar mate de avond vordert steeds heftiger wordt is het logisch dat een (eventuele) afgelasting zal plaatsvinden. Wat betreft een reglementaire nederlaag ben jij de enige die dat in de mond neemt en niemand anders. Jij hoopt hier natuurlijk op zodat Ajax op een niet eerlijke manier zou kunnen inlopen op Feyenoord waaruit blijkt dat jij geen echte Ajaxied bent want een echte Ajaxied wil zoiets niet. Daarnaast moet dit Ajax ook bij Twente één of meerdere punten zien te halen wat al een hele moeilijke opgave is. Met jouw blinde haat naar Feyenoord ben jij zelfs met je reacties hier onwaardig om een Ajaxied te zijn getuige meerdere beschaafde reacties van de echte Ajaxieden hier.

descheids
440 Reacties
35 Dagen lid
667 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@fanaat, ik zie zondag toch echt 14:30 staan.

Voetbalfanaat
499 Reacties
1.062 Dagen lid
2.878 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ging er vanuit dat je het over vandaag had, foutje.

descheids
440 Reacties
35 Dagen lid
667 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Schijnt dat de wedstrijd toch doorgaat? Misschien zonder publiek vanwege de veiligheid.

Voetbalfanaat
499 Reacties
1.062 Dagen lid
2.878 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het schijnt dat de telegraaf het artikel over afgelasten vandaag er plots heeft afgehaald maar dat zijn we ondertussen van deze krant wel gewend met hun vaak opgeblazen fantasieverhalen.

boyke
1.056 Reacties
928 Dagen lid
5.914 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

zonder publiek je bedoelt zonder descheids die mag de kuip niet in. Is nog minderjaring en de begeleiding heeft de handen vol aan de strom

descheids
440 Reacties
35 Dagen lid
667 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@boyke, gast ik heb zelf in de dugout van feijenoord gezeten in de kuip.

Voetbalfanaat
499 Reacties
1.062 Dagen lid
2.878 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Boyke, descheids zegt dat hij in de dugout van Feyenoord gezeten heeft in de kuip. Nou komt dus de aap uit de mouw omdat hij daar alleen de bank heeft warm gehouden omdat hij niet goed genoeg was om te spelen. Vandaar zijn frustratie naar Feyenoord en Rotterdam. Of hij heeft een rijke fantasie of hij is gewoon af geserveerd. Het is dat hij daar te jong voor is anders had hij als dat ook niet te hoog gegrepen was naar SVV Schiedam of Fortuna Vlaardingen kunnen gaan 😂🤡

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.505 Reacties
1.122 Dagen lid
18.828 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

21:00 is een mooiere tijd voor warme choco met slagroom onder een plaid voor de tv. 👍🏼

descheids
440 Reacties
35 Dagen lid
667 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Voor de tv kijker zal het ook een historisch moment zijn. Ipv van een stille kuip horen ze nu misschien wat geluiden van een afgezwakte storm.

TripleXXX
35 Reacties
22 Dagen lid
42 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids hele leuke opmerking. Zal hopelijk niet zo stil worden als in de arena / uitvak bij Chelsea. Daar loopt het publiek optijd de deur uit…..

descheids
440 Reacties
35 Dagen lid
667 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

wat een besluiteloosheid van feijenoord. Geeft goed weer hoe de directie functioneert. Je kan niet elke keer blijven wijzigen. Je slaat een modderfiguur bij de uefa dat het nu wel om 9 uur kan. Supporters weten ook niet waar ze aan toe zijn. Puur amateurisme dit is mijn mening. Dit had beter aangepakt moeten worden.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
600 Reacties
1.122 Dagen lid
4.916 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@descheids inderdaad schandalig van mijn club dat ze het welzijn van de spelers voorop stellen. Gewoonweg absurd.

TripleXXX
35 Reacties
22 Dagen lid
42 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids jij denkt dus echt dat Feyenoord dit zelf allemaal bepaald? 😂😂. Wat een macht heeft deze club he?

Voetbalfanaat
499 Reacties
1.062 Dagen lid
2.878 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@kramer, En een bal die vanavond alle kanten op gaat behalve de goeie kant door de storm. Geeft niet als je als supporter lekker binnen zit 😊

Voetbalfanaat
499 Reacties
1.062 Dagen lid
2.878 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@descheids, goed lezen graag. Dit komt in eerste instantie volgens de media uit de koker van die Amsterdamse ochtendkrant. Er zijn in het verleden al veel wedstrijden door weersomstandigheden afgelast en dat wordt dan gedaan door de zogenaamde driehoek waarbij in dit geval de UEFA er ook bij betrokken is. Dus niet kortzichtig het bij Feyenoord neerleggen vanwege je blinde haat tegen deze club.

Feyenoord - Panathinaikos

Feyenoord
18:45
Panathinaikos
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Dinamo Zagreb
2
4
6
2
Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
2
3
6
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Braga
2
3
6
5
Lyon
2
3
6
6
Lille
2
2
6
7
Porto
2
2
6
8
Plzeň
2
3
4
9
Betis
2
2
4
10
Freiburg
2
1
4
11
Ferencváros
2
1
4
12
Panathinaikos
2
2
3
13
Celta
2
1
3
14
Basel
2
1
3
15
Go Ahead
2
0
3
16
Roma
2
0
3
17
Brann
2
0
3
18
Genk
2
0
3
19
Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahçe
2
-1
3
21
Ludogorets
2
-1
3
22
Sturm
2
-1
3
23
Stuttgart
2
-1
3
24
FCSB
2
-1
3
25
Nottm Forest
2
-1
1
26
Crvena zvezda
2
-1
1
27
Bologna
2
-1
1
28
Celtic
2
-2
1
29
PAOK
2
-2
1
30
Maccabi TA
2
-2
1
31
Nice
2
-2
0
32
Rangers
2
-2
0
33
Utrecht
2
-2
0
34
Feyenoord
2
-3
0
35
Salzburg
2
-3
0
36
Malmö
2
-4
0

Complete Stand

