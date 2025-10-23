De wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos gaat alsnog door, meldt Feyenoord zojuist. De bal gaat om 21.00 uur rollen in De Kuip. Feyenoord-watcher Rutger Vinke bracht in eerste instantie naar buiten dat de wedstrijd was afgelast, maar dat bericht bleek te voorbarig.
De supportersservice van Feyenoord meldt om 14.16 uur, ruim twee uur voor de oorspronkelijke start van de wedstrijd, dat de wedstrijd is verplaatst naar 21.00 uur: "De aanvangstijd van de wedstrijd is verzet op last van de gemeente en op basis van de veranderde weersvoorspellingen", schrijft de Rotterdamse club op X.
Op de website van Feyenoord volgt een uitgebreidere toelichting: "De poorten zijn vanaf 14:30 uur geopend. De tweede ring is vanaf 20:00 uur geopend. De gemeente drukt iedereen op het hart zelf de afweging te maken om al dan niet af te reizen naar De Kuip. Houd hierbij rekening met de actuele weersvoorspellingen. Mochten supporters met een ticket door de veranderende omstandigheden niet in staat zijn de wedstrijd bij te wonen, dan kunnen zij hun geld terugkrijgen. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk via de officiële kanalen."
@Martine Daar zou ik me niet druk om maken. Gezien het aantal likes op je reactie is het wel duidelijk hoe het grootste gedeelte van de website over hem denkt. Zonder hem haken de resterende internet trolletjes ook wel af.
@Martine en dan zeggen dat andere de site hier verpesten met rare opmerkingen maar zelf geen haar beter zijn je kan zo iemand ook gewoon links laten liggen als je het je niet aan staat maar zulke reacties geven over iemand op wereld zeg meer over jou zieke gedachtes naar je mede mens
Kameraden, zondag wel gewoon door laten gaan, Feyenoord op volle oorlogssterkte met meer rust in de benen in de eigen kuip. Beelen, Trauner, nog absent. Timber en Moder op de weg terug, kunnen wellicht 30min spelen. Lampies op 6 punten zetten. Vorig jaar zat er veel tegen en waren omstandigheden soms extreem in het nadeel van Feyenoord. Lekker dat het een keer meezit. Wedstrijd binnen 24 uur wordt ook een probleem op een vrijdagavond. En anders gaat die wedstrijd van zondag niet door i.v.b. rust tussen de wedstrijden dacht ik.
Hoezo is er een optie om het niet door te laten gaan? Staat om 14:30 gepland. Indien geen feijenoord dan reglementaire nederlaag ivm niet komen opdagen. Of moet het weer zo overduidelijk zijn dat de KNVB WEER feijenoord moet gaan helpen? p.s. 12deman, ik heb je woensdag avond tijdens en na de gala wedstrijd van PSV bij de vernedering van de kampioen van Italie gemist. Je was weer selectief deze week net als Jurgen merk ik op.
@descheids lees de reglementen twee volle dagen tussen wedstrijden. Volle dagen = 48 uur. Vrijdagavond wedstrijd is niet zondagmiddag wedstrijd. Niets te maken met voordeel voor Feyenoord. In tegendeel zelfs, als je het hebt over competitievervalsing, dan zou iedereen minimaal drie dagen moeten hebben voor volledig herstel. Onderzoek heeft aangetoond dat ploegen op de donderdag nooit volledig hersteld zijn op zondag ivm glycogeen voorraden in spieren. Drie dagen is geen probleem. Volgens mij is er dus al jaren een voordeel voor CL spelende clubs.
Hey boer je hebt praatjes, daden komen dit weekend! Je begint al over een reglementaire nederlaag, de wedstrijd wordt gespeeld hoor, punten krijg je niet kado. Ik was blij voor het NL voetbal met de coëfficiëntiepunten ik heb de wedstrijd bekeken en Napoli bakte er echt niets van.
@descheids, ten eerste de wedstrijd staat niet voor 14.30 uur gepland maar voor 16.30 uur. Aangezien de storm naar mate de avond vordert steeds heftiger wordt is het logisch dat een (eventuele) afgelasting zal plaatsvinden. Wat betreft een reglementaire nederlaag ben jij de enige die dat in de mond neemt en niemand anders. Jij hoopt hier natuurlijk op zodat Ajax op een niet eerlijke manier zou kunnen inlopen op Feyenoord waaruit blijkt dat jij geen echte Ajaxied bent want een echte Ajaxied wil zoiets niet. Daarnaast moet dit Ajax ook bij Twente één of meerdere punten zien te halen wat al een hele moeilijke opgave is. Met jouw blinde haat naar Feyenoord ben jij zelfs met je reacties hier onwaardig om een Ajaxied te zijn getuige meerdere beschaafde reacties van de echte Ajaxieden hier.
@Boyke, descheids zegt dat hij in de dugout van Feyenoord gezeten heeft in de kuip. Nou komt dus de aap uit de mouw omdat hij daar alleen de bank heeft warm gehouden omdat hij niet goed genoeg was om te spelen. Vandaar zijn frustratie naar Feyenoord en Rotterdam. Of hij heeft een rijke fantasie of hij is gewoon af geserveerd. Het is dat hij daar te jong voor is anders had hij als dat ook niet te hoog gegrepen was naar SVV Schiedam of Fortuna Vlaardingen kunnen gaan 😂🤡
21:00 is een mooiere tijd voor warme choco met slagroom onder een plaid voor de tv. 👍🏼
wat een besluiteloosheid van feijenoord. Geeft goed weer hoe de directie functioneert. Je kan niet elke keer blijven wijzigen. Je slaat een modderfiguur bij de uefa dat het nu wel om 9 uur kan. Supporters weten ook niet waar ze aan toe zijn. Puur amateurisme dit is mijn mening. Dit had beter aangepakt moeten worden.
@descheids inderdaad schandalig van mijn club dat ze het welzijn van de spelers voorop stellen. Gewoonweg absurd.
@descheids, goed lezen graag. Dit komt in eerste instantie volgens de media uit de koker van die Amsterdamse ochtendkrant. Er zijn in het verleden al veel wedstrijden door weersomstandigheden afgelast en dat wordt dan gedaan door de zogenaamde driehoek waarbij in dit geval de UEFA er ook bij betrokken is. Dus niet kortzichtig het bij Feyenoord neerleggen vanwege je blinde haat tegen deze club.
