De wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos gaat alsnog door, meldt Feyenoord zojuist. De bal gaat om 21.00 uur rollen in De Kuip. Feyenoord-watcher Rutger Vinke bracht in eerste instantie naar buiten dat de wedstrijd was afgelast, maar dat bericht bleek te voorbarig.

De supportersservice van Feyenoord meldt om 14.16 uur, ruim twee uur voor de oorspronkelijke start van de wedstrijd, dat de wedstrijd is verplaatst naar 21.00 uur: "De aanvangstijd van de wedstrijd is verzet op last van de gemeente en op basis van de veranderde weersvoorspellingen", schrijft de Rotterdamse club op X.

Op de website van Feyenoord volgt een uitgebreidere toelichting: "De poorten zijn vanaf 14:30 uur geopend. De tweede ring is vanaf 20:00 uur geopend. De gemeente drukt iedereen op het hart zelf de afweging te maken om al dan niet af te reizen naar De Kuip. Houd hierbij rekening met de actuele weersvoorspellingen. Mochten supporters met een ticket door de veranderende omstandigheden niet in staat zijn de wedstrijd bij te wonen, dan kunnen zij hun geld terugkrijgen. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk via de officiële kanalen."