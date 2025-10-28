Live voetbal

Gullit windt zich enorm op: 'Er wordt momenteel héél slecht verdedigd, belachelijk'

Ruud Gullit
Foto: © Ziggo Sport
Mingus Niesten
28 oktober 2025, 06:55

Ruud Gullit windt zich maandagavond op over de staat van het verdedigen op het moment. Hij ziet veel grote uitslagen langskomen, omdat veel ploegen wat hem betreft weinig goede verdedigers in de selectie hebben.

Zo kijkt Gullit bijvoorbeeld naar de Champions League-uitslagen van vorige week: "6-0, 7-2... Het is toch belachelijk. Het slaat helemaal nergens op." De verschillen tussen CL-ploegen zijn, ook door het nieuwe format, groter geworden, maar de analist ziet een andere oorzaak. "Toevallig heb ik er van de week met Arsène Wenger (voormalig Arsenal-coach, red.) een heel gesprek over gehad. Er wordt echt slecht verdedigd."

Gullit probeert zelf antwoord te geven op de vraag hoe dat komt. "Dat kan door twee dingen komen. Eén: iedereen kiest nu verdedigers die kunnen voetballen en een keeper die kan voetballen. Opbouwen van achteruit, met alle gevolgen van dien."

"Maar het kan ook door de VAR komen. De overtredingen die nu penalty's zijn..." Gullit verwijst naar de strafschop die Virgil van Dijk tegen Brentford veroorzaakte. Dango Ouattara liep het strafschopgebied uit met de bal maar kreeg op de lijn een klein tikje op zijn voet. De Brentford-aanvaller ging theatraal naar de grond en de VAR besloot er uiteindelijk een penalty voor te geven. "Dat is toch geen penalty..."

Ook de rode kaart van Santiago Hezze (Olympiacos, zie hieronder) tegen FC Barcelona vindt Gullit 'belachelijk'. De Argentijn won gewoonweg de bal terug tegen Las Blaugranas, maar kreeg een tweede gele kaart te zien. "Dat zou ook een reden kunnen zijn, dat mensen niet meer durven te verdedigen", stelt Gullit. Marco van Basten sluit zich hierbij aan. "Scheidsrechters worden ook bang gemaakt, iedereen vindt er tegenwoordig wat van. Ze durven niet meer vrij te fluiten. En op de herhaling lijkt alles drie keer erger."

