Johan Derksen heeft donderdagavond van de mogelijkheid gebruikgemaakt om zijn excuses aan te bieden in het programma Vandaag Inside. Het boegbeeld van het praatprogramma uitte flinke kritiek op VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz, maar neemt dat nu terug.

"Ik moet dit even aangrijpen om mijn nederige excuses aan Dilan aan te bieden. Toen zij er niks van bakte in de peilingen, heb ik gezegd dat de VVD iemand anders naar voren moest schuiven om de situatie te redden. Maar ze heeft zich teruggevochten en een fantastische prestatie geleverd", zei Derksen donderdagavond in Vandaag Inside.

De VVD haalde uiteindelijk 22 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. Door dat resultaat heeft Yesilgöz volgens Derksen duidelijk gemaakt dat ze het wél kan. "Normaal kraam ik eigenlijk nooit onzin uit, maar deze keer wel. Het was allemaal onzin," is Derksen kritisch op zichzelf.

Het komt niet vaak voor dat Derksen live op televisie zijn excuses aanbiedt. De analist staat bekend om zijn harde uitspraken in het programma, waar hij meestal stellig aan vasthoudt.

