Live voetbal 2

Johan Derksen biedt live op tv excuses aan Dilan Yesilgöz: ‘Ik kraamde onzin uit’

Johan Derksen
Foto: © Talpa
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
31 oktober 2025, 18:52   Bijgewerkt: 19:12

Johan Derksen heeft donderdagavond van de mogelijkheid gebruikgemaakt om zijn excuses aan te bieden in het programma Vandaag Inside. Het boegbeeld van het praatprogramma uitte flinke kritiek op VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz, maar neemt dat nu terug.

"Ik moet dit even aangrijpen om mijn nederige excuses aan Dilan aan te bieden. Toen zij er niks van bakte in de peilingen, heb ik gezegd dat de VVD iemand anders naar voren moest schuiven om de situatie te redden. Maar ze heeft zich teruggevochten en een fantastische prestatie geleverd", zei Derksen donderdagavond in Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

De VVD haalde uiteindelijk 22 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. Door dat resultaat heeft Yesilgöz volgens Derksen duidelijk gemaakt dat ze het wél kan. "Normaal kraam ik eigenlijk nooit onzin uit, maar deze keer wel. Het was allemaal onzin," is Derksen kritisch op zichzelf.

Het komt niet vaak voor dat Derksen live op televisie zijn excuses aanbiedt. De analist staat bekend om zijn harde uitspraken in het programma, waar hij meestal stellig aan vasthoudt.

Bekijk hieronder de beelden van het moment:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
KNVB Beker trofee

Overzicht eerste ronde KNVB Beker: alle uitslagen en het programma voor donderdag 30 oktober

  • Gisteren, 23:30
  • Gisteren, 23:30
Harrie Lavreysen

Hoog bezoek: PSV eert Harrie Lavreysen vrijdagavond

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Bas Kuipers

FC Twente bekomt van vroege schrik, mede dankzij drie assists Zerrouki

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel