Kevin Blom is geruisloos verdwenen als scheidsrechter uit het betaalde voetbal, maar inmiddels is de arbiter uit Alphen aan de Rijn weer te bewonderen op de velden. In het amateurvoetbal, weliswaar. Blom floot afgelopen weekend een wedstrijd in de 2e Klasse.

In de zomer van 2024 besloot Blom een punt achter zijn loopbaan als scheidsrechter te zetten. Dat had te maken met allerlei omstandigheden. Blom had last van veel medische kwetsuren, vertelde hij destijds aan Omroep West. Zo had hij een rugblessure, last van zijn buik en darmen en leed hij aan long covid. Vooral dat laatste hield de arbiter langdurig aan de kant.

FC Groningen - RKC werd in 2021 zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal. Nu duikt Blom echter op in het amateurvoetbal. Zaterdag had de arbiter de leiding over het duel tussen Theole en De Merino's in de 2e Klasse F. Blom maakte grote indruk bij de wedstrijd in Tiel.

"Wat een zegen", noemde Theole-coach Marco Verbeek tegenover De Gelderlander de aanwezigheid van Blom als arbiter: "Hij floot fantastisch. De afgelopen weken hadden we last van schandalige grensrechters, maar deze scheidsrechter neem je niet in de maling. Wat een kwaliteit."