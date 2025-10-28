Live voetbal 15

Langdurige staking bij HHC - Top Oss door horrorblessure: ambulance moet eraan te pas komen

HHC - Top Oss
28 oktober 2025

De wedstrijd tussen HHC Hardenberg en TOP Oss in het bekertoernooi is dinsdag tijdelijk gestaakt vanwege een horrorblessure. Thomas Cox kwam in aanraking met een speler van de uitploeg en is daarna minutenlang op het veld blijven liggen. De ambulance moest de speler naar het ziekenhuis brengen.

Cox zou eigenlijk geschorst zijn voor dit duel, maar de KNVB seponeerde zijn laatste rode kaart. Achteraf had de speler van TOP Oss misschien gehoopt dat hij het duel wel had moeten toekijken. Cox wilde in de tweede helft een bal aan de zijkant van het veld meenemen, maar kwam in botsing met een tegenstander. Er leek weinig aan de hand, maar de verdediger bleef vervolgens met veel pijn liggen. Een van zijn medespelers maakte verontruste gebaren naar de overkant van het veld: de medische staf moest zo snel mogelijk komen.

Net langs de zijlijn werd Cox minutenlang behandeld en scheidsrechter Dennis Higler besloot de wedstrijd tijdelijk te staken; de arbiter wilde Cox in alle rust behandeld laten worden om vervolgens eventueel verder te spelen.

De wedstrijd zou lang onderbroken worden en er moest een ambulance worden gebeld. "Dit is een heel triest gezicht. Het gaat hier om een hele, hele ernstige blessure die Cox daar heeft opgelopen. Gelukkig niet buiten bewustzijn of iets dergelijks, maar hij heeft gewoon heel veel pijn", waren de woorden van de ESPN-commentator. De verdediger van Oss bewoog dus ook wel, toen hij in de ambulance gehesen werd.

