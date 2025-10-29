Live voetbal 44

Kraay jr. wil degradatieregeling in KKD: 'Dat is voor íedereen een zege'

Hans Kraay junior is voorstander van een promotie- en degradatieregeling in de Keuken Kampioen Divisie. Dat zegt de analist voorafgaand aan de wedstrijd tussen Quick Boys en FC Volendam. De journalist denkt dat amateurploegen een grote toevoeging aan de competitie zijn.

“Zou het voor dit soort clubs een zege zijn als die piramide ooit een keer wordt opengebroken?”, vraagt Vincent Schildkamp aan analist Kraay junior. “Dat zou toch voor iedereen een zege zijn? Dat gebeurt in elk land, behalve in Afghanistan, want daar hebben ze geen twee divisies. Maar het is toch voor iedereen spannend?”, reageert de ex-voetballer.

Geen degradatieregeling in Keuken Kampioen Divisie

De Keuken Kampioen Divisie is de enige competitie in Europa waar geen degradatie mogelijk is. In de winter van 2019 besloot de KNVB dat er minimaal tot 2023 geen promotie- en degradatieplicht van kracht is in de KKD. Die regel is daarna met zeker vijf jaar verlengd.

Kraay junior zou smullen van een degradatiestrijd in de Keuken Kampioen Divisie. “Als je nu bij de onderste vijf staat en je bent de trainer van TOP Oss – Sjors Ultee – dan moéten er punten gehaald worden…”, droomt de journalist alvast hardop.

“Quick Boys, zouden zij in de weg lopen in de Keuken Kampioen Divisie?”, vraagt Kraay junior aan Schildkamp, die resoluut antwoordt: “Nee, maar zo kan ik nog wel een paar clubs noemen”, reageert de commentator van ESPN.

