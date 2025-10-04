NOS verschaft duidelijkheid over uitzendrechten WK 2026

Alle wedstrijden van het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zijn komende zomer gewoon op de NOS te zien. Dat heeft hoofdredacteur Xander van der Wulp laten weten. De publieke omroep was voornemens om een deel van de uitzendrechten voor het mondiale eindtoernooi te verkopen, maar slaagde daar niet in.

De NOS sprak met meerdere partijen voor de uitzendrechten. Zo weet het Algemeen Dagblad te onthullen dat er onder meer gesproken zou zijn met RTL, ESPN, SBS 6, Viaplay en Ziggo Sport. Van der Wulp benadrukt dat het prettige gesprekken waren, maar zonder eindresultaat. "Hoewel de publieke omroep in een moeilijke positie zit, moet de verkoop van een deel van de wedstrijden natuurlijk wel genoeg opleveren."

"We zouden exclusiviteit opgeven, de nodige STER-inkomsten mislopen en vervangende programmering kost ook weer geld", vervolgt Van der Wulp. "Vandaar dat we samen met de NPO hebben besloten om er een schitterende sportzomer van te maken. Het WK bij de NOS: herkenbaar, makkelijk te vinden en toegankelijk voor iedereen. Daar kijken we nu enorm naar uit."

Een publiek-private samenwerking voor in de toekomst wordt echter niet uitgesloten door Van der Wulp. "Mogelijk is het beter om vanaf de start van een biedingsproces gezamenlijk met andere partijen op te trekken. In andere landen gebeurt dat inmiddels regelmatig en dat kan ook voor Nederland een interessante route zijn", geeft Van der Wulp toe.

De publieke omroep moet in de komende jaren flink bezuinigen, vandaar dat er al snel gekeken wordt naar voetbalprogramma's. De uitzendrechten van bijvoorbeeld het Nederlandse elftal en het EK of WK voetbal zijn namelijk aardig duur. Van er Wulp denkt dan ook dat er de komende jaren nog wel wat veranderingen zullen plaatsvinden. "Ook in Studio Voetbal zie je wat nieuwe rubriekjes en wat meer leven in de brouwerij. Misschien komen er volgend jaar wat grotere veranderingen bij. Door bezuinigingen bij de publieke omroep is er natuurlijk een enorme focus op die dure voetbalrechten. Maar ook op Studio Voetbal: heeft dat nog toekomst, of moet je dat juist integreren in één programma à la Match of the Day? Dat soort gedachten zijn er wel, maar die zijn nog niet concreet", besluit hij.

