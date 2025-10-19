Het is zondagavond onrustig geworden rondom het Asito Stadion van Heracles Almelo na de wanprestatie tegen Feyenoord. Supporters van de hekkensluiter van de Eredivisie blokkeerden de hoofdingang van het stadion.

Volgens RTV Oost is de rust inmiddels wedergekeerd bij het stadion, maar het was kort na afloop erg onrustig. Op een gegeven moment mocht niemand het hoofdgebouw van Heracles Almelo meer in of uit. Daarnaast stond de ME (Mobiele Eenheid) paraat om in te grijpen.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van Heracles Almelo zijn zwaar ontevreden over de onthutsend zwakke vertoning van de ploeg uit Almelo tegen Feyenoord. Heracles werd pijnlijk vernederd en heeft tot nog toe acht van de negen wedstrijden in de Eredivisie verloren.

Tijd om in te grijpen, vinden supporters van de Almelose club dan ook. Tijdens de wedstrijd werden de pijlen gericht op oefenmeester Bas Sibum. Hij kan beter vertrekken bij Heracles Almelo, denken supporters. Daar zal technisch directeur Nico-Jan Hoogma echter over moeten beslissen, want Bas Sibum maakte duidelijk dat hij niet van plan is om zelf de handdoek in de ring te gooien.

"Dat het persoonlijk wordt naar mij, dat is oké, beter naar mij dan naar de spelers. Het is een nachtmerrie, maar nu komt er een serie wedstrijden aan waarin wij moeten laten zien wat we kunnen", zei Sibum tegenover Hans Kraay junior.