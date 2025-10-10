Live voetbal 2

Tijmen van Wissing na keeperswissel Heracles: ‘Bas Sibum legt zijn eigen hoofd op het hakblok’

Bas Sibum Heracles Almelo
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Tijmen Gerritsen
10 oktober 2025, 22:57

Bas Sibum zet zijn eigen positie op het spel bij Heracles Almelo na het passeren van doelman Fabian de Keijzer. Dat stelt journalist Tijmen van Wissing in het programma De Oosttribune.

Na de tegenvallende prestaties in de Eredivisie maakte Sibum deze week bekend dat Timo Jansink de nieuwe eerste keeper van Heracles Almelo is. Dat maakte hij wereldkundig na een oefenduel tegen Fortuna Düsseldorf. Uitgerekend Jansink, de nieuwe eerste doelman, zag er in deze oefenwedstrijd erg slecht uit.

Artikel gaat verder onder video

"Bas Sibum neemt ongelooflijk veel risico met deze beslissing", stelt Van Wissing vrijdag in het sportprogramma van RTV Oost. "Hij legt zijn eigen hoofd op het hakblok. Als Feyenoord met 5-0 wint van Heracles en Jansink maakt drie fouten, dan is het exit voor Sibum", stelt Van Wissing.

Overigens kan de analist wel begrijpen dat Sibum zich heeft lopen ergeren aan De Keijzer. Het is een goede lijnkeeper, maar daar blijft het volgens Van Wissing ook bij: "Ik word altijd heel erg zenuwachtig van De Keijzer. Ik heb namelijk een bloedhekel aan keepers die niet uitkomen. Als je de lengt hebt die hij heeft bij hoekschoppen, ja... Je moet dan ook een rustpunt zijn in de achterhoede."

Heracles Almelo gaat dit seizoen degraderen uit de Eredivisie

Laden...
76 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kasper Dolberg van Ajax

Dolberg twijfelgeval bij Ajax voor AZ-thuis

  • Gisteren, 12:23
  • Gisteren, 12:23
Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

Van Persie verwacht Moder en Timber tegen Heracles weer in zijn selectie

  • do 9 oktober, 19:21
  • 9 okt. 19:21
Bas Sibum Heracles Almelo

Bas Sibum grijpt in en zet doelman Fabian de Keijzer uit basis bij Heracles Almelo

  • wo 8 oktober, 18:57
  • 8 okt. 18:57
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - Feyenoord

Heracles Almelo
16:45
Feyenoord
7,00
5,20
1,43
Wordt gespeeld op 19 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Bas Sibum

Bas Sibum
Heracles Almelo
Team: Heracles
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (26 dec. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Telstar
8
-5
7
15
NAC
8
-6
7
16
PEC
8
-8
7
17
Excelsior
8
-10
6
18
Heracles
8
-13
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel