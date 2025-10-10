Tijmen van Wissing na keeperswissel Heracles: ‘Bas Sibum legt zijn eigen hoofd op het hakblok’

Bas Sibum zet zijn eigen positie op het spel bij Heracles Almelo na het passeren van doelman . Dat stelt journalist Tijmen van Wissing in het programma De Oosttribune.

Na de tegenvallende prestaties in de Eredivisie maakte Sibum deze week bekend dat Timo Jansink de nieuwe eerste keeper van Heracles Almelo is. Dat maakte hij wereldkundig na een oefenduel tegen Fortuna Düsseldorf. Uitgerekend Jansink, de nieuwe eerste doelman, zag er in deze oefenwedstrijd erg slecht uit.

"Bas Sibum neemt ongelooflijk veel risico met deze beslissing", stelt Van Wissing vrijdag in het sportprogramma van RTV Oost. "Hij legt zijn eigen hoofd op het hakblok. Als Feyenoord met 5-0 wint van Heracles en Jansink maakt drie fouten, dan is het exit voor Sibum", stelt Van Wissing.

Overigens kan de analist wel begrijpen dat Sibum zich heeft lopen ergeren aan De Keijzer. Het is een goede lijnkeeper, maar daar blijft het volgens Van Wissing ook bij: "Ik word altijd heel erg zenuwachtig van De Keijzer. Ik heb namelijk een bloedhekel aan keepers die niet uitkomen. Als je de lengt hebt die hij heeft bij hoekschoppen, ja... Je moet dan ook een rustpunt zijn in de achterhoede."