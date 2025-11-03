is opgenomen in de FIFPRO XI van 2025, een elftal dat is samengesteld door de voetballers zelf. Hij staat daarmee in een mooi rijtje met andere grote namen.

Van Dijk won vorig seizoen overtuigend de landstitel met Liverpool en was ook de leider van dat team. Dit seizoen zijn de prestaties van The Reds minder te noemen, maar op basis van de eerste maanden van dit jaar behoudt Van Dijk zijn plek.

De verdediging bestaat verder uit Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi en Nuno Mendes. Het drietal won met Paris Saint-Germain de treble: de Champions League, de Ligue 1-titel en de Coupe de France gingen naar het team van Luis Enrique.

Ook op het middenveld zien we een speler van PSG: Vitinha heeft een plekje gekregen. Verder behoren ook Pedri (FC Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) en Cole Palmer (Chelsea) volgens de spelers zelf tot het beste elftal van dit jaar.

In de aanval zien we een supertrio: spits Kylian Mbappé (Real Madrid) wordt bijgestaan door Ousmane Dembélé (PSG) en Lamine Yamal (FC Barcelona). De laatste twee heren waren ook de voornaamste kandidaten voor de Ballon d'Or. Uiteindelijk ging Dembélé daarmee aan de haal, mede ook omdat hij met zijn team de Champions League won.