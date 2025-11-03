Live voetbal

FIFPRO XI bekendgemaakt: Virgil van Dijk maakt onderdeel uit van wereldelftal van het jaar

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
3 november 2025, 17:01

Virgil van Dijk is opgenomen in de FIFPRO XI van 2025, een elftal dat is samengesteld door de voetballers zelf. Hij staat daarmee in een mooi rijtje met andere grote namen.

Van Dijk won vorig seizoen overtuigend de landstitel met Liverpool en was ook de leider van dat team. Dit seizoen zijn de prestaties van The Reds minder te noemen, maar op basis van de eerste maanden van dit jaar behoudt Van Dijk zijn plek.

De verdediging bestaat verder uit Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi en Nuno Mendes. Het drietal won met Paris Saint-Germain de treble: de Champions League, de Ligue 1-titel en de Coupe de France gingen naar het team van Luis Enrique.

Ook op het middenveld zien we een speler van PSG: Vitinha heeft een plekje gekregen. Verder behoren ook Pedri (FC Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) en Cole Palmer (Chelsea) volgens de spelers zelf tot het beste elftal van dit jaar.

In de aanval zien we een supertrio: spits Kylian Mbappé (Real Madrid) wordt bijgestaan door Ousmane Dembélé (PSG) en Lamine Yamal (FC Barcelona). De laatste twee heren waren ook de voornaamste kandidaten voor de Ballon d'Or. Uiteindelijk ging Dembélé daarmee aan de haal, mede ook omdat hij met zijn team de Champions League won.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
10
0
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

