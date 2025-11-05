Galatasaray-aanhang eert overleden Ajax-supporter 'Paddy' in Johan Cruijff ArenA

De uitsupporters van Galatasaray hebben woensdagavond een eerbetoon gebracht aan de onlangs overleden Ajax-supporter Patrick Overeem, ook wel bekend als 'Paddy'. Vlak voor de aftrap van het Champions League-duel tussen Ajax en Galatasaray was er in het uitvak van de Johan Cruijff Arena een spandoek te zien met de tekst 'R.I.P. Paddy'.

Het verdrietige nieuws over het overlijden van Paddy kwam vorige week naar buiten, toen zijn lichaam werd gevonden na een botsing tussen een werkvaartuig en een schip. Het ging om de dertigjarige Paddy uit IJmuiden, die een toegewijde Ajax-supporter was.

Ajax-supporters eerden Paddy met vuurwerkactie

Afgelopen zaterdag eerde de Ajax-aanhang hun overleden medesupporter tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen. De wedstrijd, die eindigde in een 1-1 gelijkspel, werd tijdelijk stilgelegd vanwege een grote vuurwerkactie die door de fanatieke aanhang van Ajax was georganiseerd.

Galatasaray-supporters tonen respect met spandoek

Ook de supporters van Galatasaray, die bekendstaan om hun fanatieke steun, brachten vanavond een eerbetoon aan Paddy. In het uitvak was een spandoek te zien met de tekst 'R.I.P. Paddy', waarmee zij hun respect en medeleven toonden.