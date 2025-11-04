Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga wil andere spelers aan het werk zien tegen Galatasaray

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago/realtimes
4 november 2025, 16:22

Ajax neemt het woensdag thuis op tegen Galatasaray in de Champions League. Willen de Amsterdammers nog een rol van betekenis spelen op het miljoenenbal, dan zullen ze tegen de Turkse opponent toch echt hun eerste Europese overwinning van het seizoen moeten boeken. John Heitinga zal zijn basisopstelling naar verwachting weer op de schop gooien.

Ajax speelde zaterdag tegen sc Heerenveen vooral aanvallend een zeer matige partij. De roodwitten verloren de bal opvallend vaak en creëerden dan ook zeer weinig. Verdedigend stond het nog wel aardig. In de defensie wordt er in aanloop naar de ontmoeting met Galatasaray dan ook weinig gesleuteld door Heitinga. Lucas Rosa wordt vermoedelijk vervangen door Anton Gaaei, die aanvallend meer impulsen aan het elftal geeft. Remko Pasveer, Owen Wijndal, Youri Baas en Ko Itakura behouden hun plek.

Youri Regeer schoof dinsdag aan bij de persconferntie; vaak een teken dat de speler ook in de basis gaat starten. Kenneth Taylor is geschorst en dus moet Heitinga op zijn plek kiezen tussen James McConnell, Kian Fitz-Jim, Jorthy Mokio en Davy Klaassen. De kans is groot dat Mokio weer een kans krijgt zich te tonen. Verder blijft Oscar Gloukh op de tienpositie staan vanwege zijn creativiteit.

Aanvallend zijn er momenteel weinig smaken: alleen Oliver Edvardsen zou nog een basisplek kunnen afdwingen in plaats van Raúl Moro. Naar verwachting begint Heitinga wederom met de Spanjaard in de aanval. Voor Kasper Dolberg komt de wedstrijd nog te vroeg en dus start Wout Weghorst weer in de spits, met aan zijn linkerzijde Mika Godts, die in vorm is. Steven Berghuis mist ook dit duel en volgens Heitinga 'zal het nog wel even duren' voordat hij terug is.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Galatasaray: Pasveer; Wijndal, Baas, Itakura, Gaaei; Mokio, Regeer, Gloukh; Godts, Weghorst, Moro.

