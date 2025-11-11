VI kijkt vol walging naar toespraak van Louis van Gaal bij amateurclub: ‘Patiëntengedrag’

Louis van Gaal werd dinsdag door zijn eerste amateurclub SV De Meer geëerd met een pleintje dat naar hem vernoemd werd. Het gedrag van Van Gaal omtrent de plechtigheid wordt dinsdagavond op de hak genomen bij Vandaag Inside.

Van Gaal speelde gedurende zijn loopbaan als profvoetballer bij Ajax, Royal Antwerp, Telstar, Sparta Rotterdam en AZ. Het begon voor de inmiddels 74-jarige trainer in ruste echter bij amateurclub SV De Meer uit Amsterdam.

Dinsdag werd Van Gaal door de amateurclub in het zonnetje gezet: het pleintje voor de kantine van SV De Meer werd omgedoopt tot het Louis van Gaalplein. Nadat de naamsverwisseling definitief was gemaakt, wilde Van Gaal enkele woorden zeggen tegen de aanwezige gasten.

Van Gaal weigerde echter zijn verhaal te doen, omdat het niet helemaal stil was: “Als u nog even stil wil zijn. Anders houd ik geen praatje, dus even allemaal rustig”, zei hij.

Van Gaal sprak voor de camera van AT5 ook nog over het begin van zijn carrière. Hij belandde al op negenjarige leeftijd bij SV De Meer. “Dat was al een wonder, want welpen mochten pas met tienjarige leeftijd naar De Meer komen. Voor mij is er een uitzondering gemaakt. Ik kon al redelijk aardig ballen”, zei Van Gaal.

Johan Derksen, René van der Gijp en Job Knoester walgen van Louis van Gaal

Johan Derksen reageert vol walging op de beelden van Van Gaal die getoond worden bij Vandaag Inside. “Ik heb me wel weer een beetje geërgerd aan die Van Gaal. Dat toontje: ja, stil, stil, stil! Anders doe ik geen praatje!”

René van der Gijp moet schaterlachen om de uitleg van Van Gaal over hoe hij op negenjarige leeftijd werd toegelaten tot de jeugdopleiding van SV De Meer. “Hij was zó’n groot talent! Hij mocht al op zijn negende waar andere pas met tien jaar konden! Ja, het is ook leuk hè, dat je je hele leven dol op jezelf bent. Dat is toch lekker, man? Hij is zó vol van zichzelf.”

Tafelgast en strafrechtadvocaat Job Knoester is vooral verbaasd door de uitspraken en houding van Van Gaal: “Ik vind het patiëntengedrag.”