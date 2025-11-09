Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

Feyenoord heeft zondag grote schade opgelopen in de strijd om de landstitel. De ploeg van Robin van Persie kwam slecht voor de dag tegen Go Ahead Eagles en ging met 2-1 kopje onder in Deventer. PSV loopt daardoor drie punten uit op Feyenoord, dat de eerste plaats definitief kwijt is.
Het was Feyenoord-aanvaller Leo Sauer die ervoor zorgde dat zijn ploeg op dramatische wijze aan de wedstrijd in Deventer begon. De buitenspeler beging een onhandige overtreding in het strafschopgebied, waardoor scheidsrechter Joey Kooij niet anders kon dan de bal op de stip leggen. Dat cadeautje van zijn directe tegenstander pakte rechtsback Mats Deijl gretig uit: hij schoot de strafschop vol overtuiging door het midden binnen. Feyenoord moest daardoor al vroeg in de achtervolging.
Die achtervolging kwam echter niet echt op gang. Op een paar goede momenten in de openingsfase na kwam Feyenoord in het eerste bedrijf nauwelijks tot kansen. Dat had vooral te maken met het sterke spel van Go Ahead Eagles, dat dreigend was en in defensief opzicht compact bleef staan. Daardoor wisten de Rotterdammers nauwelijks gevaar te stichten.
Dat probeerde trainer Robin van Persie in de tweede helft te veranderen met twee wissels. Leo Sauer, die een onthutsend zwakke eerste helft speelde, werd vervangen door Aymen Sliti en Sem Steijn keerde terug in de ploeg in plaats van Cyle Larin.
Ondanks de wissels bleef Feyenoord moeite houden om door het compact voetballende Go Ahead Eagles heen te breken. Ja, de Rotterdammers hadden veel meer balbezit dan de thuisploeg, maar deden daar weinig mee. Er lagen amper ruimtes, dus werd er om creativiteit gevraagd. Dat werd echter te weinig gebracht door de Rotterdamse ploeg. Hadj Moussa, een speler die creativiteit zou moeten brengen, creëerde amper kansen.
In de laatste twintig minuten voerde Feyenoord de druk verder op. De Rotterdammers werden af en toe gevaarlijk met voorzetten vanaf de flanken, maar echte grote kansen leverde dat niet op. Het was zelfs Go Ahead Eagles dat via Mathis Suray de grootste mogelijkheid van de tweede helft kreeg, maar de Belg faalde in de afronding.
In de slotfase ging Feyenoord alles of niets spelen, en sloeg Go Ahead in de counter toe. Het was linksback Dean James die er in de 86ste minuut 2-0 van maakte. Tsuyoshi Watanabe maakte er vervolgens nog wel 2-1 van, maar dat had geen invloed meer op het resultaat. Feyenoord verloor van Go Ahead Eagles.
Daardoor gaat de ploeg van Robin van Persie met een slecht gevoel de interlandperiode ingaat: een nederlaag in Stuttgart, een verliespartij in Deventer en inmiddels een achterstand van drie punten op PSV.
Kameraden, het was weer een walkover voor GAE. GAE laat zien wie de betere club is, niet alleen in Europa goede resultaten, maar ook in de eredivisie legt de club feijenoord pijnlijk over de knie. De club uit zuid kwam er niet aan de pas en werd volledig weggetikt. Valente is geen oranje materiaal is wel duidelijk. Waar de landskampioen makkelijk won van GAE, laat GAE duidelijk zien de grootste uitdager van PSV te zijn. Pijnlijk is dat Van Persie het weer niet op orde heeft en afgetroefd wordt door Boel. Feijenoord haakt nu al af voor het kampioenschap, toch weer over 20 jaar? De platte kar kan uit de schuur gehaald worden in Eindhoven.
Mooie uitslagen, het verlies bij Utrecht valt zo gelukkig mee.
@kramer en wat zei ik als je ze niet klem zet heb je 1 moeilijke ploeg om tegen te spelen constant waren ze aan het verdedigen maar toch kom je niet doorheen. Feyenoord heeft het laag en hoog geprobeerd deze ploeg was zo diep en stug aan het verdedigen .. Dat hebben ze goed gedaan .
@ZEROFKX010!! Ik was optimistisch 😉. Maar op naar de interland break, hopelijk voor Read valt het mee.
Feijenoord heeft het niet meer op orde. 2-3 verliezen tegen psv, weggetikt worden in stuttgart en nu dizzy gespeeld door GAE. Feijenoord is een zinkend schip geworden. Die gaan nog wel in het rechterrijtje eindigen denk ik. Het is crisis in Rotterdam zuid.
2x per week een wedstrijdje ballen moet kunnen. Slappe excuses van feijenoord en is gewoon calimero gedrag. GAE speelt ook Europees en wint zelfs tegen Aston Villa. Dus die zouden ook vermoeid moeten zijn. Uiteindelijk wint de kwaliteit.
GAE had met z'n elven een sterk blok op eigen helft neergezet. Feyenoord had een enorme offday en kwam daar niet doorheen. Je kunt niet altijd 6 gooien, en elk team gaat tegen offdays aanlopen. Ook psv, dus het gaat spannend blijven tussen de nummer 1 en 2. Proficiat GAE!
PSV won gewoon bij GAE, 2x met de Johan Cruyff schaal meegeteld. Dus het probleem zit echt bij feijenoord. De kopjes hangen zag ik. Ze geloven niet meer in de top3 en de smoesjes dat ze 2x per week moeten spelen zijn niet geloofwaardig. Zeker niet omdat de landskampioen CL speelt en ook tegenstander GAE gewoon Europees speelt. PSV de nummer 1 en ik zie geen Jurgen die mooie liedjes zingt. Niet echt verrassend overigens.
@descheids je noemt wel heel snel iets een probleem. Je maakt dingen groter dan ze zijn en verzint er nog wat extra bij. Misschien dat je dit nodig had na vanmiddag? Toen was je niet zo actief. Even verwerkingstijd nodig gehad? Snap ook niet dat je er anderen bij moet halen die hier zelf nog niet gereageerd hebben. Hij zit je blijkbaar erg hoog. Maar goed, als Utrecht supporter maakt het mij verder niet zo uit, want wij hadden een top middag en hebben hele belangrijke punten gepakt voor onze ploeg. Het is gewoon jammer dat jij aanvoerder bent van het team dat de sfeer hier naar beneden haalt. Je gaf ooit aan het tegengeluid te willen zijn, maar vraag me af of je doorhebt dat je nu het hoofdgeluid bent geworden? Het tegengeluid is nu het geluid tegen voornamelijk jou. Ben je dan niet je doel voorbij geschoten? Wellicht heb jij de sleutel in handen om het hier weer normaal te krijgen. Doe er iets mee, zou ik zeggen. Of niet. Welke keuze je ook maakt, het zal laten zien wat je echte intenties zijn 😉
Go ahead uit, geen schande. Wonden likken en volgende periode weer gewoon knallen
@paitarrrr, de landskampioen wint gewoon al 2x van GAE. Dus slappe smoesjes. GAE kwalitatief beter dan feijenoord is gebleken. Dit gaat in de hoofdjes zitten van de feijenoord spelers. Het geloof lijkt weg te zijn. CL gaan ze zo niet halen.
@schijtje: hahaha nee hoor. Je mag gerust op mij reageren. Maakt mij echt niks uit. psv heeft er 12 ronden over gedaan om feyenoord in te halen en ineens heeft ie een grote mond hahaha echt lachwekkend triest mannetje haha. jij maakt het helemaal goed, zo lach ik om je.
@Marc, de bijnamen die de feijenoorders voor mij gebruiken worden maanden al geaccepteerd door Dominic Mostert. Er wordt niet tegen opgetreden. Ik laat mij niet verlagen tot hun niveau door kinderachtige beledigingen te gebruiken naar deze gebruikers. Ik hoop nog steeds dat FCUpdate deze persoonlijke beledigingen aanpakt.
Hahahahahahahahahahaha kameraden! Wat was het een treurnis voor ons grote clubje die de titelaspiraties nu wel flink gekoeld kan wegzetten. Ik voorspelde het vanmiddag al: Psv gaat de koppositie pakken en dan is het doei doei. Lekker man. Laat Ajax nog maar een seizoentje aanmodderen, dat is niet erg. Deze afgang is 100 x erger daar bij de haven. Boontje komt om je grote mondje.
@Arena, juiste analyse. feijenoord is gewoon geen uitdager van PSV. Dat wist iedereen al, maar Jurgen, 12deman, analist, paitarr, hopsie dachten anders. Het blijft pijnlijk dat de hoop van feijenoord elk jaar weer doorgeprikt wordt. Heb je trouwens Jurgen en Hops al gezien? Ik mis hem eigenlijk. Normaal reageert hij altijd erg snel bij nieuws. Maar na fenerbahce, braga, stuttgart, psv en az heb ik ze niet gezien.
top 2 is wel een beetje teveel eer voor dit zwakke feijenoord. Er is gewoon een top1 op dit moment. Feijenoord is niet van het niveau PSV. Ondanks dat Kooij feijenoord elke keer hielp kon hij feijenoord niet aan de winst helpen.
Feyenoord kreeg een lesje effectief en goed verdedigen. Deed kowet echt heel goed. Kregen redelijk makkelijk een penalty (licht duwtje) - die in de tweede helft niet werd gegeven aan Ueda (wat ook terecht was, dat hij niet werd gegeven) maar gaven ook geen kans weg. Kwam gewoonweg portugees over. Gewoon sterk verdedigen en clean sheet. Mijn clubbie wist het gewoon niet. Middenveld was niet opppermachtig, tweede bal was niet voor ons. Verdedigend was het onzeker en aaanvallend onmachtig. Dus eigenlijk wint degene die het eerst op 1-0 komt. En niet helemaal onterecht.
@Derk62 bij sommige mensen is de haat voor een andere ploegen groter dan de liefde voor hun eigen ploeg. Ze analyseren niet hun eigen problemen, maar proberen die te zoeken bij andere ploegen. Zegt genoeg over dat soort 'supporters'.
In de interviews na de wedstrijd hoor ik steijn en valente klagen dat ze zoveel moeten spelen en over vermoeidheid. Slappe smoesjes omdat GAE hetzelfde heeft. Wel leuk dat GAE wint van feijenoord. Ze hadden al 2x verloren van PSV, dus leuk dat ze tegen een mindere club wel de winst pakken.
