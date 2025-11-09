Live voetbal 5

Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

Ueda Feyenoord
Foto: © Imago
56 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
9 november 2025, 21:53

Feyenoord heeft zondag grote schade opgelopen in de strijd om de landstitel. De ploeg van Robin van Persie kwam slecht voor de dag tegen Go Ahead Eagles en ging met 2-1 kopje onder in Deventer. PSV loopt daardoor drie punten uit op Feyenoord, dat de eerste plaats definitief kwijt is.

Het was Feyenoord-aanvaller Leo Sauer die ervoor zorgde dat zijn ploeg op dramatische wijze aan de wedstrijd in Deventer begon. De buitenspeler beging een onhandige overtreding in het strafschopgebied, waardoor scheidsrechter Joey Kooij niet anders kon dan de bal op de stip leggen. Dat cadeautje van zijn directe tegenstander pakte rechtsback Mats Deijl gretig uit: hij schoot de strafschop vol overtuiging door het midden binnen. Feyenoord moest daardoor al vroeg in de achtervolging.

Artikel gaat verder onder video

Die achtervolging kwam echter niet echt op gang. Op een paar goede momenten in de openingsfase na kwam Feyenoord in het eerste bedrijf nauwelijks tot kansen. Dat had vooral te maken met het sterke spel van Go Ahead Eagles, dat dreigend was en in defensief opzicht compact bleef staan. Daardoor wisten de Rotterdammers nauwelijks gevaar te stichten.

Dat probeerde trainer Robin van Persie in de tweede helft te veranderen met twee wissels. Leo Sauer, die een onthutsend zwakke eerste helft speelde, werd vervangen door Aymen Sliti en Sem Steijn keerde terug in de ploeg in plaats van Cyle Larin.

Ondanks de wissels bleef Feyenoord moeite houden om door het compact voetballende Go Ahead Eagles heen te breken. Ja, de Rotterdammers hadden veel meer balbezit dan de thuisploeg, maar deden daar weinig mee. Er lagen amper ruimtes, dus werd er om creativiteit gevraagd. Dat werd echter te weinig gebracht door de Rotterdamse ploeg. Hadj Moussa, een speler die creativiteit zou moeten brengen, creëerde amper kansen.

In de laatste twintig minuten voerde Feyenoord de druk verder op. De Rotterdammers werden af en toe gevaarlijk met voorzetten vanaf de flanken, maar echte grote kansen leverde dat niet op. Het was zelfs Go Ahead Eagles dat via Mathis Suray de grootste mogelijkheid van de tweede helft kreeg, maar de Belg faalde in de afronding.

In de slotfase ging Feyenoord alles of niets spelen, en sloeg Go Ahead in de counter toe. Het was linksback Dean James die er in de 86ste minuut 2-0 van maakte. Tsuyoshi Watanabe maakte er vervolgens nog wel 2-1 van, maar dat had geen invloed meer op het resultaat. Feyenoord verloor van Go Ahead Eagles.

Daardoor gaat de ploeg van Robin van Persie met een slecht gevoel de interlandperiode ingaat: een nederlaag in Stuttgart, een verliespartij in Deventer en inmiddels een achterstand van drie punten op PSV.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
7 56 reacties
Reageren
56 reacties
descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 9
    + 1
avatar

Kameraden, het was weer een walkover voor GAE. GAE laat zien wie de betere club is, niet alleen in Europa goede resultaten, maar ook in de eredivisie legt de club feijenoord pijnlijk over de knie. De club uit zuid kwam er niet aan de pas en werd volledig weggetikt. Valente is geen oranje materiaal is wel duidelijk. Waar de landskampioen makkelijk won van GAE, laat GAE duidelijk zien de grootste uitdager van PSV te zijn. Pijnlijk is dat Van Persie het weer niet op orde heeft en afgetroefd wordt door Boel. Feijenoord haakt nu al af voor het kampioenschap, toch weer over 20 jaar? De platte kar kan uit de schuur gehaald worden in Eindhoven.

TripleXXX
66 Reacties
40 Dagen lid
71 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids naar “mannetje” ben jij. Hoop dat je voor de rest een mooi weekend heb gehad ondanks dat je 2 favo clubs 2-1 verloren hebben.

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

is dat zo?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.564 Reacties
1.140 Dagen lid
18.920 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Mooie uitslagen, het verlies bij Utrecht valt zo gelukkig mee.

21
130 Reacties
3 Dagen lid
193 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@Kramer Go Ahead komt dichterbij Ajax, als Ajacied zou ik juist meer zorgen maken.

ZEROFKX010!!
11 Reacties
0 Dagen lid
9 Likes
ZEROFKX010!!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@kramer en wat zei ik als je ze niet klem zet heb je 1 moeilijke ploeg om tegen te spelen constant waren ze aan het verdedigen maar toch kom je niet doorheen. Feyenoord heeft het laag en hoog geprobeerd deze ploeg was zo diep en stug aan het verdedigen .. Dat hebben ze goed gedaan .

TrotseVoetbalFan
15 Reacties
63 Dagen lid
10 Likes
TrotseVoetbalFan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer

dit zeiden Feyenoord supporters vroeger als Ajax een keer verloor. Aardig diep gezakt zeg

Arena
1.393 Reacties
90 Dagen lid
3.157 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ja Go Ahead had zerofx hahahahahahahahaha!

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@jurgenzero, PSV nummer 1 jalalalalalalalaalala, jurgen zero jalalalalalaala PSV nummer 1 jalalalaalalala

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.564 Reacties
1.140 Dagen lid
18.920 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ZEROFKX010!! Ik was optimistisch 😉. Maar op naar de interland break, hopelijk voor Read valt het mee.

21
130 Reacties
3 Dagen lid
193 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De 2e plek is gelukkig wel binnen. Had beter gemoeten vandaag.. maar genoeg punten voor op de nr 3/4.

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 10
    + 1
avatar

Feijenoord heeft het niet meer op orde. 2-3 verliezen tegen psv, weggetikt worden in stuttgart en nu dizzy gespeeld door GAE. Feijenoord is een zinkend schip geworden. Die gaan nog wel in het rechterrijtje eindigen denk ik. Het is crisis in Rotterdam zuid.

Quarlon
902 Reacties
1.140 Dagen lid
3.672 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zat weinig overtuigingskracht in. Komt op mij ook wat vermoeid over het elftal

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 9
    + 1
avatar

2x per week een wedstrijdje ballen moet kunnen. Slappe excuses van feijenoord en is gewoon calimero gedrag. GAE speelt ook Europees en wint zelfs tegen Aston Villa. Dus die zouden ook vermoeid moeten zijn. Uiteindelijk wint de kwaliteit.

Marc Overtwix
96 Reacties
1 Dag lid
130 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

GAE had met z'n elven een sterk blok op eigen helft neergezet. Feyenoord had een enorme offday en kwam daar niet doorheen. Je kunt niet altijd 6 gooien, en elk team gaat tegen offdays aanlopen. Ook psv, dus het gaat spannend blijven tussen de nummer 1 en 2. Proficiat GAE!

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

PSV won gewoon bij GAE, 2x met de Johan Cruyff schaal meegeteld. Dus het probleem zit echt bij feijenoord. De kopjes hangen zag ik. Ze geloven niet meer in de top3 en de smoesjes dat ze 2x per week moeten spelen zijn niet geloofwaardig. Zeker niet omdat de landskampioen CL speelt en ook tegenstander GAE gewoon Europees speelt. PSV de nummer 1 en ik zie geen Jurgen die mooie liedjes zingt. Niet echt verrassend overigens.

Arena
1.393 Reacties
90 Dagen lid
3.157 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Zo mooi zijn die liedjes niet.

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

PSV nummer 1 jalalalalalalalaalala, jurgen zero jalalalalalaala PSV nummer 1 jalalalaalalala. Dit liedje is idd mooier

Marc Overtwix
96 Reacties
1 Dag lid
130 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids je noemt wel heel snel iets een probleem. Je maakt dingen groter dan ze zijn en verzint er nog wat extra bij. Misschien dat je dit nodig had na vanmiddag? Toen was je niet zo actief. Even verwerkingstijd nodig gehad? Snap ook niet dat je er anderen bij moet halen die hier zelf nog niet gereageerd hebben. Hij zit je blijkbaar erg hoog. Maar goed, als Utrecht supporter maakt het mij verder niet zo uit, want wij hadden een top middag en hebben hele belangrijke punten gepakt voor onze ploeg. Het is gewoon jammer dat jij aanvoerder bent van het team dat de sfeer hier naar beneden haalt. Je gaf ooit aan het tegengeluid te willen zijn, maar vraag me af of je doorhebt dat je nu het hoofdgeluid bent geworden? Het tegengeluid is nu het geluid tegen voornamelijk jou. Ben je dan niet je doel voorbij geschoten? Wellicht heb jij de sleutel in handen om het hier weer normaal te krijgen. Doe er iets mee, zou ik zeggen. Of niet. Welke keuze je ook maakt, het zal laten zien wat je echte intenties zijn 😉

Arena
1.393 Reacties
90 Dagen lid
3.157 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Fantast. De Feyenoorders hier zijn met méér verziekers en net zo goed dagelijks bezig. Niet zo miepen knul.

HenkDeTank
84 Reacties
3 Dagen lid
93 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@marc; hij gaat er niks aan doen, vergeet het maar.

HenkDeTank
84 Reacties
3 Dagen lid
93 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@arena: fantast met je gezwets haha

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@marc, Ik heb altijd gezegd dat ik een tegengeluid ben. Een reactie op iets dus. Denk daar eens over na welke groep dat is en zoek daar de sleutel. Als dat opgelost is is er geen tegengeluid nodig. Oorzaak->gevolg.

HenkDeTank
84 Reacties
3 Dagen lid
93 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

geen beste wedstrijd. Maar nog niks aan de hand. Een plek bij de eerste 2 is het belangrijkste.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
770 Reacties
1.140 Dagen lid
4.488 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Go ahead uit, geen schande. Wonden likken en volgende periode weer gewoon knallen

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@paitarrrr, de landskampioen wint gewoon al 2x van GAE. Dus slappe smoesjes. GAE kwalitatief beter dan feijenoord is gebleken. Dit gaat in de hoofdjes zitten van de feijenoord spelers. Het geloof lijkt weg te zijn. CL gaan ze zo niet halen.

HenkDeTank
84 Reacties
3 Dagen lid
93 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@schijtje: ga je nu echt op iedereen reageren hahha? wat triest zeg hahaha

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@henkie, voel je je gepasseerd? Dit jaar weer geen kampioenschap. Nog 17 jaar wachten.

HenkDeTank
84 Reacties
3 Dagen lid
93 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@schijtje: hahaha nee hoor. Je mag gerust op mij reageren. Maakt mij echt niks uit. psv heeft er 12 ronden over gedaan om feyenoord in te halen en ineens heeft ie een grote mond hahaha echt lachwekkend triest mannetje haha. jij maakt het helemaal goed, zo lach ik om je.

Marc Overtwix
96 Reacties
1 Dag lid
130 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@DominicMostert vanmiddag gaf je in de reacties zo mooi aan dat de leden moesten stoppen met het gebruiken van bijnamen voor andere leden. Het gaat hier alweer mis, zoals je kunt zien. Zo zonde.

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Marc, de bijnamen die de feijenoorders voor mij gebruiken worden maanden al geaccepteerd door Dominic Mostert. Er wordt niet tegen opgetreden. Ik laat mij niet verlagen tot hun niveau door kinderachtige beledigingen te gebruiken naar deze gebruikers. Ik hoop nog steeds dat FCUpdate deze persoonlijke beledigingen aanpakt.

Arena
1.393 Reacties
90 Dagen lid
3.157 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Hahahahahahahahahahaha kameraden! Wat was het een treurnis voor ons grote clubje die de titelaspiraties nu wel flink gekoeld kan wegzetten. Ik voorspelde het vanmiddag al: Psv gaat de koppositie pakken en dan is het doei doei. Lekker man. Laat Ajax nog maar een seizoentje aanmodderen, dat is niet erg. Deze afgang is 100 x erger daar bij de haven. Boontje komt om je grote mondje.

21
130 Reacties
3 Dagen lid
193 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena Calimero Amsterdam. Juichen terwijl je 8! Punten achter staat

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Arena, juiste analyse. feijenoord is gewoon geen uitdager van PSV. Dat wist iedereen al, maar Jurgen, 12deman, analist, paitarr, hopsie dachten anders. Het blijft pijnlijk dat de hoop van feijenoord elk jaar weer doorgeprikt wordt. Heb je trouwens Jurgen en Hops al gezien? Ik mis hem eigenlijk. Normaal reageert hij altijd erg snel bij nieuws. Maar na fenerbahce, braga, stuttgart, psv en az heb ik ze niet gezien.

HenkDeTank
84 Reacties
3 Dagen lid
93 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@arenatje: hahahah ajax 11 puten achter op psv en 8 op feyenoord. Dat jij nog durft te lachen hahahah

Arena
1.393 Reacties
90 Dagen lid
3.157 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

On topic blijven 12-jarige. Psv is mijn 2e Nederlandse club. Kun je het handelen?

FCJel
559 Reacties
827 Dagen lid
4.765 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@Arena Zo, dit is treurig zeg

HenkDeTank
84 Reacties
3 Dagen lid
93 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@arena: je hebt het zelf over ajax, prutser hahaha. Wie gaat er nu off topic hahahaha wat een BLO-niveau zeg

21
130 Reacties
3 Dagen lid
193 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@FCJel lees je het.. PSV is zijn 2e club, ongelofelijk.

Arena
1.393 Reacties
90 Dagen lid
3.157 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Och gut, mag dat niet van jou?

HenkDeTank
84 Reacties
3 Dagen lid
93 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21: 2e club... triest he. Net als zijn vriend Scheidsie. ajax en psv. Wie er wint, kiezen ze uit om voor te juichen haha

21
130 Reacties
3 Dagen lid
193 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@HenkDeTank heel toevallig dat ze beide voor Ajax en PSV zijn. De haat tussen PSV en Ajax is laatste jaren juist groter dan haat tussen PSV en Feyenoord.. behalve deze 1 en dezelfde persoon.. die denkt er anders over.

Derk62
2 Reacties
822 Dagen lid
1 Like
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee joh, niks aan de hand, verliezen van GAE is geen ramp, blijven gewoon mee doen, TOP 2

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

top 2 is wel een beetje teveel eer voor dit zwakke feijenoord. Er is gewoon een top1 op dit moment. Feijenoord is niet van het niveau PSV. Ondanks dat Kooij feijenoord elke keer hielp kon hij feijenoord niet aan de winst helpen.

TrotseVoetbalFan
15 Reacties
63 Dagen lid
10 Likes
TrotseVoetbalFan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Derk62 precies, dit soort potjes zitten er helaas soms tussen. Wel sick trouwens hoe hier een aantal mensen schuimbekkend aan het reageren zijn. Laat maar weer zien hoe groot Feyenoord aan het worden is

21
130 Reacties
3 Dagen lid
193 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je speelde ook gewoon tegen 12 man en weer een domme penalty tegen. 2e helft was gewoon een penalty voor Feyenoord en dan had je m gemakkelijk gewonnen. Pech en door!

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Feijenoord kreeg hulp van scheidsrechter Kooij, familie van Stengs. Maar zelfs dat kon feijenoord niet helpen. GAE was gewoon paar klasses beter. Mooi voor de Eagles.

ERIMIR
3.951 Reacties
490 Dagen lid
38.386 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Matige wedstrijd van feyenoord en geen uitgespeelde kansen gecreëerd, lucky goal. GAE is thuis gewoon bijna niet te verslaan. PSV is de grote winnaar dit weekend.

21
130 Reacties
3 Dagen lid
193 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR kan je soms achter het behang plakken maar ben het wel in grote lijnen met je eens dit keer.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
640 Reacties
1.140 Dagen lid
4.957 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord kreeg een lesje effectief en goed verdedigen. Deed kowet echt heel goed. Kregen redelijk makkelijk een penalty (licht duwtje) - die in de tweede helft niet werd gegeven aan Ueda (wat ook terecht was, dat hij niet werd gegeven) maar gaven ook geen kans weg. Kwam gewoonweg portugees over. Gewoon sterk verdedigen en clean sheet. Mijn clubbie wist het gewoon niet. Middenveld was niet opppermachtig, tweede bal was niet voor ons. Verdedigend was het onzeker en aaanvallend onmachtig. Dus eigenlijk wint degene die het eerst op 1-0 komt. En niet helemaal onterecht.

FCJel
559 Reacties
827 Dagen lid
4.765 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja helaas, dit zit er gewoon wel eens tussen. Als er van die eerste twee kansen voor de pingel invloog, loop je hier met 2/3-0 winst weg. Nu verlies je. PSV verloor van Telstar en je zit er nog prima bij.

Derk62
2 Reacties
822 Dagen lid
1 Like
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze geven gewoon toe in Rotterdam dat het niet goed was, lopen niet te janken, gewoon weer door gaan, deden alle ploegen dat maar

Marc Overtwix
96 Reacties
1 Dag lid
130 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Derk62 bij sommige mensen is de haat voor een andere ploegen groter dan de liefde voor hun eigen ploeg. Ze analyseren niet hun eigen problemen, maar proberen die te zoeken bij andere ploegen. Zegt genoeg over dat soort 'supporters'.

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In de interviews na de wedstrijd hoor ik steijn en valente klagen dat ze zoveel moeten spelen en over vermoeidheid. Slappe smoesjes omdat GAE hetzelfde heeft. Wel leuk dat GAE wint van feijenoord. Ze hadden al 2x verloren van PSV, dus leuk dat ze tegen een mindere club wel de winst pakken.

Derk62
2 Reacties
822 Dagen lid
1 Like
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat is de TOP 3 eigenlijk???

descheids
658 Reacties
52 Dagen lid
1.023 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Momenteel is er enkel sprake van een top 1. Ajax is in verval en zit in een overgangsjaar en haakt volgend jaar weer aan. Alle andere clubs zijn niet goed genoeg is gebleken.

De kikker
184 Reacties
941 Dagen lid
255 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat verlies van Ajax had ik al een beetje ingecalculeerd. Die van Feyenoord niet. Prima weekend dus!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

