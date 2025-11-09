Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

Feyenoord heeft zondag grote schade opgelopen in de strijd om de landstitel. De ploeg van Robin van Persie kwam slecht voor de dag tegen Go Ahead Eagles en ging met 2-1 kopje onder in Deventer. PSV loopt daardoor drie punten uit op Feyenoord, dat de eerste plaats definitief kwijt is.

Het was Feyenoord-aanvaller Leo Sauer die ervoor zorgde dat zijn ploeg op dramatische wijze aan de wedstrijd in Deventer begon. De buitenspeler beging een onhandige overtreding in het strafschopgebied, waardoor scheidsrechter Joey Kooij niet anders kon dan de bal op de stip leggen. Dat cadeautje van zijn directe tegenstander pakte rechtsback Mats Deijl gretig uit: hij schoot de strafschop vol overtuiging door het midden binnen. Feyenoord moest daardoor al vroeg in de achtervolging.

Die achtervolging kwam echter niet echt op gang. Op een paar goede momenten in de openingsfase na kwam Feyenoord in het eerste bedrijf nauwelijks tot kansen. Dat had vooral te maken met het sterke spel van Go Ahead Eagles, dat dreigend was en in defensief opzicht compact bleef staan. Daardoor wisten de Rotterdammers nauwelijks gevaar te stichten.

Dat probeerde trainer Robin van Persie in de tweede helft te veranderen met twee wissels. Leo Sauer, die een onthutsend zwakke eerste helft speelde, werd vervangen door Aymen Sliti en Sem Steijn keerde terug in de ploeg in plaats van Cyle Larin.

Ondanks de wissels bleef Feyenoord moeite houden om door het compact voetballende Go Ahead Eagles heen te breken. Ja, de Rotterdammers hadden veel meer balbezit dan de thuisploeg, maar deden daar weinig mee. Er lagen amper ruimtes, dus werd er om creativiteit gevraagd. Dat werd echter te weinig gebracht door de Rotterdamse ploeg. Hadj Moussa, een speler die creativiteit zou moeten brengen, creëerde amper kansen.

In de laatste twintig minuten voerde Feyenoord de druk verder op. De Rotterdammers werden af en toe gevaarlijk met voorzetten vanaf de flanken, maar echte grote kansen leverde dat niet op. Het was zelfs Go Ahead Eagles dat via Mathis Suray de grootste mogelijkheid van de tweede helft kreeg, maar de Belg faalde in de afronding.

In de slotfase ging Feyenoord alles of niets spelen, en sloeg Go Ahead in de counter toe. Het was linksback Dean James die er in de 86ste minuut 2-0 van maakte. Tsuyoshi Watanabe maakte er vervolgens nog wel 2-1 van, maar dat had geen invloed meer op het resultaat. Feyenoord verloor van Go Ahead Eagles.

Daardoor gaat de ploeg van Robin van Persie met een slecht gevoel de interlandperiode ingaat: een nederlaag in Stuttgart, een verliespartij in Deventer en inmiddels een achterstand van drie punten op PSV.