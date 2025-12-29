Marokko heeft geen kind aan Zambia en kroont zich groepswinnaar

Marokko heeft zich maandagavond als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. Het gastland had niets te vrezen van Zambia en wist het duel met ruime cijfers te winnen: 0-3. Grote man met twee doelpunten aan Marokkaanse zijde was Ayoub El Kaabi, die weer een prachtige omhaal maakte.

Marokko was met vier punten uit de eerste twee duels al dicht bij een plaats in de knock-outfase. Voor het duel met Zambia voerde bondscoach Walid Regragui enkele wijzigingen door. Zo werd Sofyan Amrabat wegens fysieke ongemakken op de bank gehouden, waardoor Ismael Saibari van de flank naar het middenveld verhuisde. De veranderingen deden Marokko duidelijk goed, want de openingsfase in Rabat was stormachtig.

Na negen minuten leverde dat het gastland al de voorsprong op. Een cornervariant werd door Azzedine Ounahi het strafschopgebied ingebracht, waar Ayoub El Kaabi met zijn hoofd naar toe dook: 0-1. Daarmee was de honger van Marokko, dat gedurende de eerste helft helemaal niets te vrezen had van Zambia, nog niet gestild. Na 27 minuten was het Brahim Díaz die een teruggetrokken bal van Abdessamad Ezzalzouli voorbij doelman Willard Mwanza schoot. Vlak voor rust leek de vleugelspeler van Real Madrid zijn tweede van de avond te maken nadat hij knap tussen twee man door glipte, maar Mwanza kreeg nog net zijn hand achter de bal.

Kort na rust werd Zambia voor het eerst gevaarlijk via Leicester City-spits Patson Daka, maar zijn schot ging voor het doel van Yassine Bounou langs. Vijf minuten na rust zorgde El Kaabi voor een absoluut hoogstandje. Nadat hij in de openingswedstrijd al met een fraaie omhaal scoorde, deed de spits dat nu weer. Ditmaal stond hij volgens de assistent-scheidsrechter echter nét buitenspel. Na een lange VAR-check bleek dat El Kaabi toch geen buitenspel stond, waardoor de wonderschone treffer en 0-3 voor Marokko een feit waren.

Na ruim een uur spelen veerde het stadion volledig op. Niet om een actie op het veld, maar om een gebeurtenis langs de lijn. Absolute sterspeler Achraf Hakimi, die begin november een ernstige enkelblessure opliep, kon zijn rentree maken en stond klaar om in te vallen. De vleugelverdediger van Paris Saint-Germain kreeg direct de aanvoerdersband om zijn arm, maar kon in het laatste halfuur het verschil niet meer maken.

Met de overwinning plaatst Marokko zich als groepswinnaar voor de achtste finales van de Afrika Cup in eigen land. De ploeg van Regragui zal op zondag 4 januari aantreden tegen de nummer drie uit poule C, D of E. Wie precies de tegenstander wordt van Marokko, wordt pas na de groepsfase bekend. Zambia eindigt met twee punten op de laatste plaats in poule A en is dus uitgeschakeld.