Brahim Díaz opnieuw goud waard voor Marokko, dat mag blijven dromen van eindzege

Marokko heeft zich zondagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. In Rabat wist het gastland dankzij met minimale cijfers te winnen van Tanzania: 1-0. Daardoor mag Marokko nog altijd blijven dromen van de eindzege.

Bij Marokko keerde Achraf Hakimi zondag terug in de basis, nadat hij afgelopen week al zijn rentree maakte. Hoewel het gastland zich nu geen misstappen meer kon permitteren, was het Tanzania dat de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Na een goede uitbraak kwam de bal op het hoofd van Simon Msuva terecht, maar hij raakte deze niet goed en kreeg de bal dus niet langs Yassine Bounou.

Artikel gaat verder onder video

Na een kwartier spelen dacht Ismael Saibari zijn land op voorsprong te koppen na een vrije trap van Abdessamad Ezzalzouli, maar de PSV’er stond buitenspel. In het vervolg van de eerste helft wist Marokko nauwelijks meer gevaarlijk te worden tegen het goed verdedigende Tanzania.

Marokko kwam in de tweede helft erg sterk uit de kleedkamer, wat kansen voor onder meer Saibari en Ayoub El Kaabi opleverde. Tien minuten na rust was het Tanzania dat ineens dicht bij de openingstreffer was. Mohamed Husseini haalde ineens uit van grote afstand, waar Bounou de grootste moeite mee had. De rebound viel vervolgens voor de voeten van Feisal Salum, maar hij bleef niet kalm en ramde de bal hard over het doel.

Na een uur spelen was het Marokko dat weer dicht bij een treffer kwam. Na een overtreding op Saibari mocht Hakimi op een mooie plek aanleggen voor een vrije trap. De aanvoerder van het gastland raakte de bal lekker, maar schoot vol op de lat. Vier minuten later mocht Rabat toch juichen. Díaz kreeg de bal aangespeeld van Hakimi en speelde in het strafschopgebied zijn man uit, waarna hij de bal uit een lastige hoek op doel schoot. Hussein Masaranga kreeg er in de korte hoek nog wel een hand tegenaan, maar wist de inzet niet uit zijn doel te houden, waardoor Díaz nog altijd in iedere wedstrijd op het toernooi trefzeker is geweest.

Diep in blessuretijd dacht Tanzania recht te hebben op een strafschop na een duwfout van Adam Masina op Iddy Nado in eigen zestien. Scheidsrechter Boubou Traore wilde hier echter niet in mee en de VAR besloot ook niet in te grijpen. Dat zorgde voor grote woede bij Tanzania, maar de scheidsrechter was niet meer van mening te veranderen. Daardoor was de overwinning voor Marokko een feit.

Met de zege plaatst Marokko zich voor de kwartfinales van het toernooi in eigen land. Op vrijdag 9 januari speelt het gastland om 20.00 uur in het Stade Prince Moulay Abdallah in Rabat tegen de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Kameroen. Die wedstrijd staat later op de zondag nog op het programma.