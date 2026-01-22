Bram van Polen heeft zijn twijfels bij de aanstaande transfer van naar Feyenoord. De analist vindt de rechtsback van Go Ahead Eagles een goede verdediger, maar hij vindt het een 'erg grote stap' en vreest daarnaast dat er in Rotterdam direct veel druk op zijn schouders komt te liggen.

De transfer van Deijl naar Feyenoord wordt momenteel achter de schermen afgerond. De 28-jarige aanvoerder van Go Ahead Eagles moet de versterking worden die Feyenoord hard nodig heeft op de rechtsbackpositie, nu Givairo Read langdurig is geblesseerd. Naar verwachting zal Deijl snel worden gepresenteerd in De Kuip.

Grote stap

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het een enorme stap", zei Van Polen woensdagavond in het ESPN-programma Voetbalpraat over de aanstaande overstap van Deijl. "Ik weet niet of hij wordt gehaald als een soort sterkhouder, omdat ze een bepaalde volwassenheid in de groep willen hebben. Ik weet alleen niet of dat makkelijk is, want je moet eerst je positie veroveren in zo’n elftal. Pas daarna ga je stijgen in de hiërarchie. Bij Go Ahead Eagles staat hij bovenaan, maar dat is wel even anders als je ergens nieuw binnenkomt."

Druk bij Feyenoord

Over de voetballende kwaliteiten van Deijl twijfelt Van Polen niet. "Ik vind hem heel vast in alles wat hij doet. Hij is altijd fit, aan de bal meer dan prima en hij heeft een goede techniek. Zijn manier van spelen, met zijn under- en overlaps, daarin is hij echt gegroeid. Die momenten is hij beter gaan herkennen."

Toch vreest Van Polen dat de druk bij Feyenoord groot zal zijn. Door de blessure van Read zal Deijl vermoedelijk direct moeten spelen, mede omdat concurrent Jordan Lotomba al langere tijd zijn niveau niet haalt. "Hij zal keihard beoordeeld worden op zijn prestaties. Bij Go Ahead Eagles was alles prima, maar bij Feyenoord ligt er meteen een vergrootglas op. Die rechtsbackpositie is een probleem geweest als Read er niet bij was. Dus ja, nu gaat iedereen naar hem kijken."

Hoe groot acht jij de kans dat Mats Deijl direct een vaste waarde wordt bij Feyenoord? Laden... 28.3% Zeer groot, hij heeft de kwaliteiten. 48.8% Redelijk groot, hij zal zich snel aanpassen. 15% Beperkt, de stap is erg groot. 7.9% Zeer klein, hij zal tijd nodig hebben. 127 stemmen