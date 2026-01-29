Live voetbal

Klaassen trekt harde conclusie na CL-uitschakeling: ‘Eerste vijf wedstrijden te slecht’

Davy Klaassen van Ajax
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 januari 2026, 08:08

Davy Klaassen baalt van de uitschakeling in de Champions League met Ajax, zo laat hij weten bij Ziggo Sport. De aanvoerder van de Amsterdammers weet waar zijn ploeg het heeft laten liggen: in de eerste vijf wedstrijden was het ondermaats wat Ajax liet zien.

Ajax ging woensdag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Olympiakos en eindigde zodoende met zes punten op de 32ste plaats in de Champions League. Daarmee is het Europese avontuur van de Amsterdammers na de competitiefase ten einde. Woensdag was het volgens Klaassen vooral in de tweede helft niet genoeg. “We hebben vaak wedstrijden gehad dat het echt ver wegzakt en dat we teruggedrukt worden. Dat vond ik vandaag niet. Ik denk dat het een vrij gelijkwaardige tweede helft was, maar ze zijn net iets effectiever”, laat hij na de wedstrijd weten bij Ziggo Sport.

De middenvelder weet wel waar Ajax het dit seizoen heeft laten liggen: de eerste vijf wedstrijden. “We zijn te laat op gang gekomen. We hebben het de eerste vijf wedstrijden te slecht gedaan om een rol van betekenis te hebben”, maakt Klaassen duidelijk. Ajax verloor de eerste duels van Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0), Chelsea (5-1), Galatasaray (0-3) en Benfica (0-2). “Ik denk dat het vijf wedstrijden slecht was en drie wedstrijden iets beter. Uiteindelijk was het niet goed genoeg”, besluit hij.

Baas ziet aanknopingspunten

Ook Youri Baas baalt enorm van de uitschakeling, maar de verdediger is iets milder voor zijn ploeg. “Ik kan nu niet precies vertellen waar het beter had gekund. Er zaten ook betere wedstrijden tussen en daar kunnen we zeker positieve punten uit halen en meenemen”, zo stelt de linkspoot. “Uiteindelijk ben je niet door en dat overheerst. Dit was zeker niet het maximaal haalbare. We moeten nu zorgen dat we volle focus houden op de competitie en er zondag weer staan.” Ajax gaat komend weekend op bezoek bij Excelsior.

1 reactie
dilima1966
3.126 Reacties
962 Dagen lid
16.201 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Achteraf weten ze precies waar het aan ligt maar keer op keer de zelfde fouten zelfde in de competitie eerste helft geweldig daarna als een zoutzak verspelen ze het of spelen ze gelijk

Ajax - Olympiakos

Ajax
1 - 2
Olympiakos Piraeus
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 32 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
20
4
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

