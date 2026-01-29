baalt van de uitschakeling in de Champions League met Ajax, zo laat hij weten bij Ziggo Sport. De aanvoerder van de Amsterdammers weet waar zijn ploeg het heeft laten liggen: in de eerste vijf wedstrijden was het ondermaats wat Ajax liet zien.

Ajax ging woensdag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Olympiakos en eindigde zodoende met zes punten op de 32ste plaats in de Champions League. Daarmee is het Europese avontuur van de Amsterdammers na de competitiefase ten einde. Woensdag was het volgens Klaassen vooral in de tweede helft niet genoeg. “We hebben vaak wedstrijden gehad dat het echt ver wegzakt en dat we teruggedrukt worden. Dat vond ik vandaag niet. Ik denk dat het een vrij gelijkwaardige tweede helft was, maar ze zijn net iets effectiever”, laat hij na de wedstrijd weten bij Ziggo Sport.

De middenvelder weet wel waar Ajax het dit seizoen heeft laten liggen: de eerste vijf wedstrijden. “We zijn te laat op gang gekomen. We hebben het de eerste vijf wedstrijden te slecht gedaan om een rol van betekenis te hebben”, maakt Klaassen duidelijk. Ajax verloor de eerste duels van Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0), Chelsea (5-1), Galatasaray (0-3) en Benfica (0-2). “Ik denk dat het vijf wedstrijden slecht was en drie wedstrijden iets beter. Uiteindelijk was het niet goed genoeg”, besluit hij.

Baas ziet aanknopingspunten

Ook Youri Baas baalt enorm van de uitschakeling, maar de verdediger is iets milder voor zijn ploeg. “Ik kan nu niet precies vertellen waar het beter had gekund. Er zaten ook betere wedstrijden tussen en daar kunnen we zeker positieve punten uit halen en meenemen”, zo stelt de linkspoot. “Uiteindelijk ben je niet door en dat overheerst. Dit was zeker niet het maximaal haalbare. We moeten nu zorgen dat we volle focus houden op de competitie en er zondag weer staan.” Ajax gaat komend weekend op bezoek bij Excelsior.