is enkele maanden uit de roulatie bij Feyenoord. Dat meldt KuipAlert op Instagram. Dat zou een grote klap zijn voor de Rotterdammers, die hun beste rechtsback net weer terug hadden uit de ziekenboeg.

Read kwakkelt dit seizoen enorm met blessures. Zo was hij aan het begin van het seizoen niet okselfris, waardoor hij ook meerdere duels miste. Ook in november en december stond Read aan de kant, dit keer met specifieke hamstringklachten. En net nu hij weer is aangesloten bij Feyenoord 1, loopt hij opnieuw een blessure op.

Volgens KuipAlert ligt Read er namelijk maanden uit, waardoor Robin van Persie zich waarschijnlijk weer moet wenden tot Jordan Lotomba. Het niveauverschil tussen beide verdedigers is groot, dit kan Feyenoord dan ook niet gebruiken. De Rotterdammers zitten in een lastige fase en wonnen voor de laatste keer op 6 december 2025 (thuis tegen PEC, 6-1).

Onder het bericht wordt trainer Van Persie flink aangevallen. Hij zou namelijk het advies van de medische staf omtrent Read tegen Heerenveen hebben genegeerd. De clubdokters zouden Van Persie hebben verteld dat de rechtsback maar zestig minuten kon spelen in Friesland, maar uiteindelijk stond Read negentig minuten op het veld. Net voor het einde van de wedstrijd liep hij deze nieuwe blessure op. Wat er precies mis, is op het moment van schrijven nog onduidelijk.