Givairo Read is enkele maanden uit de roulatie bij Feyenoord. Dat meldt KuipAlert op Instagram. Dat zou een grote klap zijn voor de Rotterdammers, die hun beste rechtsback net weer terug hadden uit de ziekenboeg.
Read kwakkelt dit seizoen enorm met blessures. Zo was hij aan het begin van het seizoen niet okselfris, waardoor hij ook meerdere duels miste. Ook in november en december stond Read aan de kant, dit keer met specifieke hamstringklachten. En net nu hij weer is aangesloten bij Feyenoord 1, loopt hij opnieuw een blessure op.
Volgens KuipAlert ligt Read er namelijk maanden uit, waardoor Robin van Persie zich waarschijnlijk weer moet wenden tot Jordan Lotomba. Het niveauverschil tussen beide verdedigers is groot, dit kan Feyenoord dan ook niet gebruiken. De Rotterdammers zitten in een lastige fase en wonnen voor de laatste keer op 6 december 2025 (thuis tegen PEC, 6-1).
Onder het bericht wordt trainer Van Persie flink aangevallen. Hij zou namelijk het advies van de medische staf omtrent Read tegen Heerenveen hebben genegeerd. De clubdokters zouden Van Persie hebben verteld dat de rechtsback maar zestig minuten kon spelen in Friesland, maar uiteindelijk stond Read negentig minuten op het veld. Net voor het einde van de wedstrijd liep hij deze nieuwe blessure op. Wat er precies mis, is op het moment van schrijven nog onduidelijk.
Tja, laat zien dat we echt afscheid moeten nemen van RvP. Niet geschikt als trainer, niet empathies, luistert naar niemand. Op basis van verleden en interlandhistorie hoogste trainersdiploma verkregen zonder daar examen voor te doen. Brevet van overmogen voor zowel Knvb alsook de club. Voortekenen bij Heerenveen waren al niet best en trekt deze lijn moeiteloos door bij Feyenoord. Om niet nog meer schade op te lopen zo snel mogelijk op non actief stellen. (Nog) niet geschikt als trainer, de vraag is of hij dat ooit wordt. Mvg Willem Klein
Het is eigenlijk te schandalig voor woorden dat vP er nog steeds rondloopt. Deze zichzelf zwaar overschattende en arrogante man is duidelijk totaal ongeschikt voor het trainerschap en maakt er echt een potje van. Ik vraag me serieus af of er eigenlijk iemand binnen de club is die hem eens ter verantwoording gaat roepen, laat staan openlijk kritiek op hem heeft. Dit kan echt niet. Nu lees ik hier ook van Willemklein1950 dat vP zijn trainersdiploma als kado heeft gekregen en daar moet de knvb echt maar eens mee gaan stoppen. Je haalt op die manier mensen binnenboord die totaal niet voldoen. Dus ook de knvb draagt hieraan bij. Misschien moeten ze vP maar verplichten om alsnog examen te doen. Aan de andere kant lijkt het me voor hem nóg verstandiger om bij een kkd club eens 2 jaar als assistent te fungeren. Het vak fatsoenlijk leren. De eredivisie is voor hem veel te hoog gegrepen.
