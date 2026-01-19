Live voetbal

Feyenoord laat oog vallen op aanvaller Matheus Martins (22)

Dennis te Kloese
19 januari 2026

Feyenoord heeft interesse getoond in Matheus Martins, de 22-jarige aanvaller van het Braziliaanse Botafogo. Dit meldt het Braziliaanse medium GE Globo. De afgelopen dagen zouden de Rotterdammers zich volgens het medium hebben gemeld om de mogelijkheden voor de linksbuiten te verkennen.

Martins maakte in juli 2024 de overstap naar Botafogo, dat hem voor tien miljoen euro overnam van Udinese. Daarmee werd hij de vierde duurste aankoop ooit in de geschiedenis van de club. Vanwege deze investering zal Botafogo een stevige vraagprijs hanteren voor een eventuele verkoop.

Martins kende moeizaam jaar bij Botafogo

Het afgelopen jaar verliep voor de Braziliaan echter moeizaam, vooral door blessures. In 2025 kampte Martins met twee spierblessures, waardoor hij lang aan de kant stond. Begin december keerde hij terug, maar werd hij met het oog op de voorbereiding op het nieuwe seizoen bewust gespaard. Op 15 januari 2026 maakte hij zijn officiële rentree in de basis van Botafogo in de Campeonato Carioca.

Feyenoord wil aanvallers halen

Of Feyenoord daadwerkelijk bereid is te voldoen aan de vraagprijs van Botafogo, is nog onduidelijk. Een bod is vooralsnog niet gedaan voor de Braziliaanse aanvaller. Feyenoord zou, naast de interesse in Martins, ook op zoek zijn naar aanvallende versterking vanwege de blessure van Ayase Ueda en het feit dat zomeraankoop Casper Tengstedt nog niet aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen. De marktwaarde van Martins ligt momenteel op zo'n 5,9 miljoen euro, maar de vraagprijs van Botafogo is niet bekend. Martins ligt nog tot eind 2028 onder contract bij Botafogo.

Matheus Martins

Matheus Martins
Botafogo
Team: Botafogo
Leeftijd: 22 jaar (16 jul. 2003)
Positie: A (L), M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Botafogo
1
0
2025
Botafogo
5
0
2024
Botafogo
14
2
2023/2024
Watford
39
5

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

