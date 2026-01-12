Hamburger SV heeft uitgelegd waarom het op 31 december 2025 afscheid heeft genomen van technisch directeur Stefan Kuntz. De nummer dertien van de Bundesliga geeft aan dat deze beslissing is genomen na ‘geloofwaardige beschuldigingen van ernstig wangedrag’.

BILD deelde zondagavond details over het wangedrag van Kuntz. De voormalig bestuurder wordt ervan beschuldigd meerdere vrouwen seksueel te hebben geïntimideerd. Daarbij zou hij een medewerkster van HSV onder druk hebben gezet om orale seks met hem te hebben. De Duitse club had in eerste instantie gecommuniceerd dat Kuntz wegens familieomstandigheden was vertrokken.

Kuntz plaatste zondagavond zelf een bericht op social media, waarin hij liet weten juridische stappen te ondernemen tegen de ‘valse beschuldigingen en vooroordelen’. Daarop voelde HSV zich gedwongen om maandag een statement uit te brengen. De club laat weten dat er na kennisneming van de beschuldigingen direct een onderzoek naar Kuntz is gestart. Toen daaruit bleek dat de beschuldigingen geloofwaardig waren, werd de samenwerking direct beëindigd.

Kuntz is een grote naam in het Duitse voetbal. De voormalig spits speelde in totaal 25 interlands, waarin hij zes keer scoorde. Hij was basisspeler in de ploeg die zich in 1996 Europees kampioen kroonde. In 1999 zette hij een punt achter zijn loopbaan, waarna hij als trainer en later als directeur aan de slag ging bij verschillende clubs. In 2021 stond hij drie wedstrijden aan het roer bij de Duitse nationale ploeg, waarna hij bondscoach van Turkije werd. Vanaf mei 2024 was Kuntz technisch directeur bij HSV.