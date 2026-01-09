Live voetbal 1

Interview: Foppe de Haan maakt de balans op na eerste seizoenshelft

Foppe de Haan
Foto: © Realtimes
Mingus Niesten
9 januari 2026, 14:02

Er kan nog lang worden nagepraat over de eerste seizoenshelft van de Eredivisie, de competitie die komend weekend weer hervat wordt. Wij spraken Foppe de Haan over de meest opvallende zaken uit de Nederlandse competitie tot nu toe.

Een hele hoop verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals Robin van Persie, de trainer van Feyenoord die De Haan bij sc Heerenveen van dichtbij meemaakte, de jonge talenten van Ajax, de klasse van Ismael Saibari en natuurlijk zijn eigen club, Heerenveen. In deze YouTube-video zie je de hoogtepunten uit ons interview met de Friese voetbalprominent. Kijk, geniet en bepaal of jij het met De Haan eens bent!

