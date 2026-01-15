Live voetbal

Kraay junior over 'uitgelachen' Itakura: 'Als 'zes' kan hij er niet veel van'

15 januari 2026

Hans Kraay junior vindt Ko Itakura ‘twee klassen beter dan Josip Sutalo’, zo vertelt hij in zijn column voor Voetbal International. De Japanner maakt een goede indruk op hem als centrale verdediger, iets wat hij minder deed als controlerende middenvelder.

In de zoektocht naar meer stabiliteit experimenteerde Fred Grim enkele wedstrijden met Itakura – die van nature een centrale verdediger is – als ‘zes’ bij Ajax. De van Borussia Mönchengladbach overgekomen verdediger liet daar geen onuitwisbare indruk achter, waardoor hij al snel weer terug naar het centrum verhuisde.

“Er zijn mensen die Itakura hebben uitgelachen toen Fred Grim hem een paar keer in de Henderson-rol neerzette voor de winterstop, als nummer 6 kan hij er inderdaad niet heel veel van”, vindt ook Kraay junior. De ESPN-journalist was echter wel te spreken over de wedstrijd van Itakura van afgelopen weekend, tegen Telstar.

Hij vond de Japanner ‘zowel aanvallend als verdedigend’ een prima koppel vormen met Youri Baas. “Itakura naast Baas, met het spel volledig voor hem, is gewoon een prima centrale verdediger en twee klassen beter dan Sutalo’, zegt de journalist.  

Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
1
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

