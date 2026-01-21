LIVE Champions League | PSV verder in de problemen na geschutter Gasiorowski

PSV kan in het uitduel met Newcastle United een grote stap naar de tussenronde van de Champions League zetten. Bij winst komen de Eindhovenaren op 11 punten, een aantal dat vermoedelijk genoeg is om de tussenronde te bereiken. PSV stuntte eerder dit seizoen al op Engelse bodem door Liverpool op Anfield met maar liefst 1-4 te kloppen. Lukt dat vanavond op Saint James' Park opnieuw? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Newcastle United - PSV.

LIVE Champions League: Newcastle United - PSV Sorteer op: Laatste Oudste RUST Dan klinkt het rustsignaal. PSV komt er niet aan te pas, door fouten van Kovár en Gasiorowski staat Newcastle halverwege op een 2-0 voorsprong. We zijn over een kwartiertje terug met het verslag van de tweede helft, tot zo! 45+6' - Slotoffensiefje (2-0) PSV probeert in de laatste minuut voor rust nog wat terug te doen. Voorzetten van Perisic en Man komen echter niet aan, even later schiet Wanner wel op doel, maar geen probleem voor Pope. 🔄45+3' - Wissel Newcastle (2-0) Ook voor Guimarães zit het eropp. De man die wellicht rood had moeten hebben haalt de rust niet vanwege zijn enkelklachten, zijn vervanger is Lewis Miley. 🔄 45' - Wissel PSV (2-0) Salah-Eddine moet eraf, Armando Obispo vervangt de onfortuinlijke back. Gasiorowski lijkt van het centrum naar de positie van Salah-Eddine te gaan verhuizen. De zes minuten blessuretijd zijn overigens inmiddels ingegaan. 43' - Salah-Eddine aangeslagen (2-0) Oei, Salah-Eddine is erbij gaan zitten en maakt nu zijn veter los. De linksback lijkt aan te geven dat hij niet verder kan. Een volgende tik voor PSV, dat vandaag ook al niet over Sergiño Dest kan beschikken. 41' - Kansje Newcastle (2-0) Newcastle komt er gevaarlijk uit, maar Gasiorowski kan de eindpass met een sliding onderscheppen. 39' - Overtal (2-0) PSV even met een man meer omdat Guimarães even het veld uit moest, maar de overtalsituatie levert niet meer op dan een schot (over) van Veerman en dan keert de Newcastle-aanvoerder weer terug in het veld. 37' - Problemen voor Guimarães (2-0) Guimarães is erbij gaan zitten, hij heeft pijn aan zijn enkel nadat hij bij die hoekschop van zojuist naar de grond ging. Kan de aanvoerder verder? 37' - Had de 1-0 wel moeten tellen? (2-0) Curieus: grote vraagtekens bij openingstreffer Newcastle - PSV PSV incasseert vroeg tegendoelpunt van Wissa in Champions League-duel tegen Newcastle United. Fans verontwaardigd over VAR-beslissing na vermeend buitenspel. PSV moet winnen om door te gaan in de Champions League. Lees verder 36' - Corner Newcastle (2-0) De thuisploeg krijgt een corner, maar Kovár kan wegboksen. Ook de volgende voorzet wordt uit het strafschopgebied gewerkt. 🟨33' - Geel Sildillia (1-0) Sildillia stopt Gordon onreglementair af en is de eerste PSV'er die deze avond in het boekje van Siebert gaat: geel voor de rechtsback. ⚽ 30' - Gasiorowski blundert, Newcastle scoort (2-0) BREAKING Oei, Gasiorowski... De verdediger speelt veel te kort terug op Kovár, Wissa zit ertussen en legt opzij naar Gordon, die 'm zo binnen kan lopen. 2-0 voor Newcastle United, dat maakt de klus nóg lastiger voor PSV.... 29' - Geen overtreding op Man? (1-0) Nu krijgt Man een tik op z'n enkels van Hall, maar Siebert staat er dichtbij en vindt het niks. De Roemeen is even aangeslagen, maar loopt nu weer. 28' - Veerman opgelapt (1-0) Veerman kan verder, ondanks die grove charge. Die had Guimarães ook zomaar een andere kleur kunnen opleveren, zo vinden velen waaronder ook Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. 🟨26' - Geel Guimarães (1-0) Au! Newcastle-aanvoerder Bruno Guimarães gaat vól op de voet van Veerman staan, die heeft serieus pijn. Siebert trekt direct geel. Laad meer