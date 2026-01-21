LIVE Champions League | PSV verder in de problemen na geschutter Gasiorowski

PSV kan in het uitduel met Newcastle United een grote stap naar de tussenronde van de Champions League zetten. Bij winst komen de Eindhovenaren op 11 punten, een aantal dat vermoedelijk genoeg is om de tussenronde te bereiken. PSV stuntte eerder dit seizoen al op Engelse bodem door Liverpool op Anfield met maar liefst 1-4 te kloppen. Lukt dat vanavond op Saint James' Park opnieuw? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Newcastle United - PSV.