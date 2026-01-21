is na afloop van Newcastle United - PSV (3-0) totaal niet te spreken over arbiter Daniel Siebert. De Duitser liet in de eerste helft na om van het veld te sturen en kwam op het veld met een verklaring die door de PSV-middenvelder als 'schandalig' wordt betiteld.

Na 26 minuten spelen, bij een 1-0 achterstand, ging Veerman schreeuwend naar de grond. Newcastle-aanvoerder Guimarães had luttele seconden eerder de bal weggeschoten, maar plantte zijn noppen daarna vol op de enkel van de Volendammer. Siebert bestrafte de actie van de Braziliaan 'slechts' met geel, waar volgens velen rood op zijn plaats was geweest.

Artikel gaat verder onder video

Veerman verschijnt na de wedstrijd voor de camera's van Ziggo Sport, en wordt door verslaggever Noa Vahle direct gevraagd hoe het met zijn voet gaat. "Stijf, het doet pijn, dus het zal nog wel even aanhouden", reageert de middenvelder. "Wat zei de scheidsrechter tegen jou?", wil Vahle vervolgens weten. "Echt schandalig", aldus Veerman. "Hij raakte eerst de bal, zei hij. Dus daarom was het geen rode kaart. Maar als dit geen rood is, dan houdt het op."

'Als het even tegen zit, dan breek je je been'

"Waarom het rood is?", vervolgt Veerman. "Hij zet volle bak zijn voet over de bal en komt volle bak met zijn noppen onder mijn scheenbeschermers boven mijn enkel. Als het even tegen zit, dan breek je je been. Volgens mij heb ik geluk gehad."