Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor AZ, ondanks het feit dat die club halverwege het thuisduel met FC Volendam een 1-0 voorsprong te pakken heeft. De Deense analist vraagt zich bij ESPN zelfs af waar Maarten Martens afgelopen winterstop met zijn ploeg op heeft getraind.

AZ verloor de laatste wedstrijd van 2025 met 4-3 bij Fortuna Sittard. In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar hadden de Alkmaarders al vroeg een voorsprong te pakken, toen Sven Mijnans binnen tien minuten Volendam-doelman Kayne van Oevelen in twee instantiees wist te passeren. Mijnans bood later in de eerste helft topscorer Troy Parrott nog een goede kans, maar die schoot van dichtbij in het gezicht van de onfortuinlijke doelman, die daardoor even groggy was.

In de rustanalyse laat Perez geen spaan heel van AZ. "Ik heb het idee dat er nergens op getraind is of afgesproken is of wat dan ook, in deze winterperiode. Het lijkt he-le-maal nergens op", aldus de oud-speler van de Alkmaarders. "Het is vlees noch vis, er zit helemaal niks geen tempo in, geen wat dan ook van de AZ-kant."

Ondanks zijn goal en bijna-assist weet Mijnans zich in Perez' ogen niet aan de malaise te onttrekken. "Normaal gesproken een balvirtuoos, maar echt... Balverlies, handelingssnelheid van een slak. Niet goed! En heel irritant om naar te kijken", aldus de Deen. Daar komt bij dat de sfeer in het koude Alkmaar ook nog eens te wensen overlaat: "Nul sfeer in het stadion", besluit Perez.