Teruglezen: zo won PSV zaterdagavond met ruime cijfers van Excelsior

PSV - Excelsior
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
10 januari 2026, 22:01

PSV neemt het bij het begin van de tweede seizoenshelft in eigen huis op tegen Excelsior. De Eindhovenaren wisten de laatste elf wedstrijden in de Eredivisie allemaal winnend af te sluiten en gaan zodoende aan kop met een voorsprong van elf punten. Tegen Excelsior, dat vijf punten boven de degradatiestreep staat, moet de tweede helft van de competitie goed worden begonnen. Het duel in het Philips Stadion gaat om 20.00 uur van start. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij PSV - Excelsior.

LIVE Eredivisie: PSV - Excelsior

1u geleden

21:56

AFGELOPEN: PSV verslaat Excelsior met 5-1

Kooij fluit af, PSV verslaat Excelsior met 5-1 en dendert door richting de landstitel, maar verliest spits Ricardo Pepi.

1u geleden

21:53

90' - Blessuretijd loopt (5-1)

Kooij telt er minimaal twee minuten bij. 

1u geleden

21:45

🔄 82' - Debutant bij PSV (5-1)

Ook Til gaat nog naar de kant. In zijn plaats brengt Bosz een debutant: de 19-jarige Belg Nicolas Verkooijen.

1u geleden

21:44

81' - Pijn bij Naujoks (5-1)

Naujoks gaat na een overtreding van Gasiorowski met pijn naar de grond, maar kan verder.

1u geleden

21:41

78' - Schot Sildillia (5-1)

Sildillia schiet, maar via het hoofd van een tegenstander houdt PSV daar slechts een hoekschop aan over. Die wordt getrapt door Veerman en belandt bij Fernandez, wiens schot geblokt wordt. 

1u geleden

21:39

🔄 75' - Van Duinen komt er ook in (5-1)

Excelsior brengt in het laatste kwartier nog een verse spits: Mike van Duinen lost Bergraaf af.

1u geleden

21:38

🔄75' - Drie wissels bij PSV (5-1)

Voor Perisic, Wanner en Mauro zit het erop voor vanavond. Bosz brengt in hun plaatsen Bajraktarevic, Sildillia en Noah Fernandez in het veld.

1u geleden

21:35

72' - Schot Driouech (5-1)

Een prima schietkans voor Driouech na terugleggen van Perisic, maar hij stuit op Van Gassel. 

1u geleden

21:32

⚽69' - Man scoort nu wel (5-1)

Man krijgt de bal mee na knullig balverlies van Excelsior in de middencirkel. De Roemeen schiet via Van Gassel alsnog raak: het is 5-1 voor PSV!

1u geleden

21:31

68' - Voorlangs (4-1)

Sanches Fernandes verstuurt een gevoelig passje op Bergraaf, maar die schiet uit een lastige hoek voorlangs.

1u geleden

21:29

65' - Vrije trap Excelsior (4-1)

Yegoian gaat over het been bij Gasiorowski, Excelsior krijgt een vrije trap aan de rechterkant van de zestien. Sanches Fernandes zet zich erachter, maar mikt 'm over de kruising. 

1u geleden

21:27

64' - Matige bal Veerman (4-1)

Veerman zet zich achter de vrije trap die de overtreding van Hansson oplevert. Waar iedereen een voorzet verwacht, schiet de Volendammer 'm over de grond in de voeten van de eenmansmuur. Matig. 

1u geleden

21:26

🟨64'- Geel Hansson (4-1)

Het eerste wapenfeit van Hansson in het Excelsior-shirt is daar: de buitenspeler houdt vast bij Dest en krijgt geel. 

1u geleden

21:25

🔄62' - Dubbele wissel Excelsior (4-1)

Den Uil voert een dubbele wissel door. Janssen en De Regt gaan eruit, voor hen in de plaats Zagré en een debutant: Emil Hansson. De 27-jarige Zweed werd in de winterstop op huurbasis overgenomen van Birmingham City. Eerder speelde hij in Nederland voor Feyenoord, RKC Waalwijk, Fortuna Sittard en Heracles Almelo.

2u geleden

21:23

60' - Schot Yegoian (4-1)

Het is toch echt Excelsior dat in deze fase de meeste kansen krijgt. Nu is het Yegoian die kan schieten, maar zijn harde inzet gaat recht op Kovár af en wordt dus gekeerd.

