Teruglezen: zo won PSV zaterdagavond met ruime cijfers van Excelsior

PSV neemt het bij het begin van de tweede seizoenshelft in eigen huis op tegen Excelsior. De Eindhovenaren wisten de laatste elf wedstrijden in de Eredivisie allemaal winnend af te sluiten en gaan zodoende aan kop met een voorsprong van elf punten. Tegen Excelsior, dat vijf punten boven de degradatiestreep staat, moet de tweede helft van de competitie goed worden begonnen. Het duel in het Philips Stadion gaat om 20.00 uur van start. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij PSV - Excelsior.