Oud-international Eljero Elia deelt verdrietig nieuws op Instagram. Zijn vader, Hesdy Stanley Elai, is op 79-jarige leeftijd overleden.

Oud-international Elia (38) plaats in een story op het sociale medium de rouwkaart van zijn vader Hesdy. Die werd op 17 maart 1946 geboren in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo en overleed afgelopen zondag, 4 januari, in Den Haag. "Mensen die afscheid willen nemen zijn welkom", schrijft Elia bij de kaart.

Veel is er niet bekend over het leven van vader Elia, die voor de geboorte van zijn zoon al naar Nederland verhuisde. Opvallend is wel dat zijn voetballende zoon vernoemd is naar een Amerikaanse zanger: Eljero is namelijk een verbastering van Al Jarreau (1940-2017). Dat kwam echter niet door de muzikale voorkeur van zijn ouders, zo onthulde Elia jaren geleden in gesprek met OnsOranje: "Al Jarreau? Dat is de zanger naar wie ik ben genoemd. Mijn oudere zus was fan van hem. En die heeft zijn naam veranderd in een Nederlandse versie: Eljero."

