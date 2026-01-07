heeft woensdagavond een fraaie mijlpaal bereikt. De veertigjarige middenvelder kwam als invaller binnen de lijnen in het Premier League-duel tussen zijn vroegere club Manchester City en zijn huidige werkgever, Brighton & Hove Albion (1-1). Daarmee komt hij op het indrukwekkende aantal van 650 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland.

Milner debuteerde in november 2002 (!), op zestienjarige leeftijd, als speler van Leeds United in het betaald voetbal. Nu, ruim 23 jaar later, staat de teller dus op 650 wedstrijden in de Premier League. Daarmee hoeft de oud-international enkel recordhouder Gareth Barry (653 wedstrijden) nog boven zich te dulden.

Artikel gaat verder onder video

Zijn 650 wedstrijden verdeelde Milner over Leeds (48), Newcastle United (94), Aston Villa (100), Manchester City (147), Liverpool (230) en Brighton (31), waar hij sinds medio 2023 onder contract staat. Zijn grootste successen vierde hij in Manchester en Liverpool: met City werd Milner tweemaal landskampioen, met The Reds eenmaal. In 2019 maakte hij bovendien deel uit van het Liverpool-team dat de Champions League won onder Jürgen Klopp.

Zijn jubileumwedstrijd wist Milner overigens niet in winst om te zetten. De 1-1 eindstand was al bereikt toen hij in de slotfase als vervanger van Yaasin Ayari binnen de lijnen kwam. Erling Haaland zette de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong, door een strafschop achter Bart Verbruggen te schieten. De Japanner Kaoru Mitoma maakte na een kwartier spelen in de tweede helft de 1-1. Bij City hadden Oranje-internationals Nathan Aké en Tijjani Reijnders allebei een basisplaats. Brighton begon behalve Verbruggen ook met Jan Paul van Hecke, Joël Veltman en Mats Wieffer ontbraken in de wedstrijdselectie.