Derksen heeft 'waanzinnig verhaal' over Eljero Elia: ‘15 miljoen euro gekregen’

Johan Derksen praat over Eljero Elia
1 november 2025, 09:48   Bijgewerkt: 11:31

Johan Derksen is vrijdagavond met een anekdote over Eljero Elia gekomen bij Vandaag Inside. Volgens De Snor heeft de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord ooit maar liefst vijftien miljoen euro ontvangen van ex-collega Demy de Zeeuw.

Derksen begint vol bombarie in het praatprogramma van SBS6: “Ik hoorde vanmiddag overigens een waanzinnig verhaal”, sprak de oud-voetballer. “Een tijd geleden had Elia een ongeluk bij Leiden, en die reed in een Maserati van vier toen. Toen vroeg ik me af: waar haalt hij dat geld vandaan?”

Volgens Derksen ligt de verklaring bij een succesvolle zakelijke samenwerking tussen Elia, De Zeeuw en Gregory van der Wiel. De drie investeerden in het lifestylemerk BALR., dat in 2013 doorbrak in de modewereld. “De Zeeuw was de grote zakenman in het gezelschap, maar dat stoorde Elia”, weet Derksen.

“Op een gegeven moment heeft De Zeeuw Elia uitgekocht, voor vijftien miljoen euro. Daarna is Demy zelf verder gegaan, ook met fysieke winkels. Maar dat is niet goed afgelopen. Elia lacht zich dood, die heeft vijftien miljoen euro”, zegt Derksen. BALR. werd eerder dit jaar, in juli, failliet verklaard, maar het merk maakte onlangs een doorstart onder de nieuwe eigenaar Sumwon Studios uit Dubai.

Hélène Hendriks weet dat De Zeeuw desondanks niet heeft te klagen. De voormalig international is mede-eigenaar van voetbalplatform 433 en verdient daar ‘goud geld’ mee, aldus Hendriks. “Hij is een geweldige ondernemer trouwens”, zegt de presentatrice.

Zadkine
323 Reacties
665 Dagen lid
3.066 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Welkom in de 21ste eeuw Johan.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

