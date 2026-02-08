Teruglezen: zo pakte Ajax ternauwernood een punt op bezoek bij AZ

Ajax hoopt zich vanmiddag te revancheren op AZ. Nog maar drieënhalve week geleden troffen beide ploegen elkaar voor het laatst in Alkmaar. In de achtste finales van de KNVB Beker werd het een gedenkwaardige avond voor AZ en een beschamende voor Ajax: 6-0. Om 14.30 uur gaat de bal rollen in het AFAS Stadion, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij AZ - Ajax.

LIVE Eredivisie: AZ - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste Dit is waarom Danny Makkelie doelpunt van AZ tegen Ajax afkeurde Scheidsrechter Danny Makkelie keurde het doelpunt van Troy Parrott voor AZ tegen Ajax af na raadpleging van de VAR. Ibrahim Sadiq hinderde Ajax-verdediger Anton Gaaei in buitenspelpositie, wat leidde tot de annulering van de 2-0. Lees verder 90+4' Einde wedstrijd (1-1) Daar is het laatste fluitsignaal. Ajax sleept een punt uit ht vuur op bezoek bij AZ. 90+3' 'Danny bedankt' (1-1) In het AFAS Stadion klinkt nu 'Danny, bedankt', verwijzend naar Makkelie. ⚽ 90+3' Fitz-Jim doet het (1-1) BREAKING 1-1! Fitz-Jim kopt de gelijkmaker binnen. 90+2' Mooie statistiek voor AZ (1-0) AZ wordt in ieder geval de eerste ploeg ooit die elf wedstrijden op rij ongeslagen blijft tegen Ajax. 90' Vier minuten blessuretijd (1-0) Er komen vier minuten bij. 90' Makkelie fluit na botsing (1-0) Een opvallend moment. Sutalo en Regeer komen in botsing en gaan naar de grond. Hornkamp had een vrije doortocht naar het Ajax-doel, maar Makkelie fluit voor een overtreding van de AZ-spits. 🔁 89' Fluitconcert voor Weghorst (1-0) Weghorst komt erin bij Ajax voor Godts en wordt uitgefloten door de fans van zijn oude club. 88' Voorzet van Zinchenko (1-0) Zinchenko laat zich zien met een scherpe voorzet richting de tweede paal, maar AZ krijgt de doeltrap. 87' Kansje Ajax (1-0) Ajax komt er razendsnel uit en heeft wat ongeluk in de zestien. Een afgeslagen voorzet is prooi voor Zoet. 87' Vrije trap AZ Tik op de kuit van Parrott: AZ krijgt nog een vrije trap. Die levert echter geen gevaar op. 85' Weghorst laat zijn haar groeien Het haar van Weghorst wordt steeds langer. Hij komt zo het veld in; kan hij nog iets forceren? 84' Pijnlijk moment bij Ajax (1-0) Een misverstand tussen Edvardsen en Fitz-Jim, waardoor Ajax de bal heel simpeltjes kwijtraakt tijdens een aanval. 82' Het slotoffensief moet nog komen (1-0) Het is vooral AZ dat de klok slaat nu, maar Ajax zal nog willen proberen een gelijkmaker te willen forceren. Het slotoffensief moet echter nog starten. 80' Sadiq raakt Regeer Sadiq schiet van afstand en raakt Regeer vol in het gezicht. De speler van Ajax is even uitgeteld en blijft liggen. Een minuut later staat hij weer op. Laad meer