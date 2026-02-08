Teruglezen: zo pakte Ajax ternauwernood een punt op bezoek bij AZ

Ajax hoopt zich vanmiddag te revancheren op AZ. Nog maar drieënhalve week geleden troffen beide ploegen elkaar voor het laatst in Alkmaar. In de achtste finales van de KNVB Beker werd het een gedenkwaardige avond voor AZ en een beschamende voor Ajax: 6-0. Om 14.30 uur gaat de bal rollen in het AFAS Stadion, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij AZ - Ajax.
Wat een ongelooflijke saaie pot. Niemand die aansluit of Dolberg steunt. Ajax is te bang, maar dat heb je vaak met trainers die verdediger of keeper waren. Wat ik niet snap is dat Itakura niet weg mocht en Sutalo wel, maar eerstgnoemde speelt niet en laatstgenoemde wel
Het gaat om de achterste man van Ajax die wordt tegengehouden Grim denkt dat ondanks de slechte resultaten recentelijk en ondanks aankopen dat hij gewoon op de oude voet door moet blijven gaan De commentator komt er ook achter waarom de goal afgekeurd moest worden. Dit komt omdat men altijd alleen naar de bal kijkt
