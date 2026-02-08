Live voetbal 10

Teruglezen: zo pakte Ajax ternauwernood een punt op bezoek bij AZ

Troy Parrott en Kasper Dolberg voor AZ - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
8 februari 2026, 14:35   Bijgewerkt: 16:30

Ajax hoopt zich vanmiddag te revancheren op AZ. Nog maar drieënhalve week geleden troffen beide ploegen elkaar voor het laatst in Alkmaar. In de achtste finales van de KNVB Beker werd het een gedenkwaardige avond voor AZ en een beschamende voor Ajax: 6-0. Om 14.30 uur gaat de bal rollen in het AFAS Stadion, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij AZ - Ajax.

LIVE Eredivisie: AZ - Ajax

2u geleden

16:29

Dit is waarom Danny Makkelie doelpunt van AZ tegen Ajax afkeurde

Dit is waarom Danny Makkelie doelpunt van AZ tegen Ajax afkeurde

Scheidsrechter Danny Makkelie keurde het doelpunt van Troy Parrott voor AZ tegen Ajax af na raadpleging van de VAR. Ibrahim Sadiq hinderde Ajax-verdediger Anton Gaaei in buitenspelpositie, wat leidde tot de annulering van de 2-0.

Lees verder

2u geleden

16:25

90+4' Einde wedstrijd (1-1)

Daar is het laatste fluitsignaal. Ajax sleept een punt uit ht vuur op bezoek bij AZ.

2u geleden

16:25

90+3' 'Danny bedankt' (1-1)

In het AFAS Stadion klinkt nu 'Danny, bedankt', verwijzend naar Makkelie. 

2u geleden

16:24

⚽ 90+3' Fitz-Jim doet het (1-1)

1-1! Fitz-Jim kopt de gelijkmaker binnen.

2u geleden

16:22

90+2' Mooie statistiek voor AZ (1-0)

AZ wordt in ieder geval de eerste ploeg ooit die elf wedstrijden op rij ongeslagen blijft tegen Ajax. 

2u geleden

16:21

90' Vier minuten blessuretijd (1-0)

Er komen vier minuten bij. 

2u geleden

16:21

90' Makkelie fluit na botsing (1-0)

Een opvallend moment. Sutalo en Regeer komen in botsing en gaan naar de grond. Hornkamp had een vrije doortocht naar het Ajax-doel, maar Makkelie fluit voor een overtreding van de AZ-spits. 

2u geleden

16:20

🔁 89' Fluitconcert voor Weghorst (1-0)

Weghorst komt erin bij Ajax voor Godts en wordt uitgefloten door de fans van zijn oude club. 

2u geleden

16:19

88' Voorzet van Zinchenko (1-0)

Zinchenko laat zich zien met een scherpe voorzet richting de tweede paal, maar AZ krijgt de doeltrap. 

2u geleden

16:19

87' Kansje Ajax (1-0)

Ajax komt er razendsnel uit en heeft wat ongeluk in de zestien. Een afgeslagen voorzet is prooi voor Zoet.

2u geleden

16:18

87' Vrije trap AZ

Tik op de kuit van Parrott: AZ krijgt nog een vrije trap. Die levert echter geen gevaar op.

2u geleden

16:17

85' Weghorst laat zijn haar groeien

Het haar van Weghorst wordt steeds langer. Hij komt zo het veld in; kan hij nog iets forceren?

2u geleden

16:16

84' Pijnlijk moment bij Ajax (1-0)

Een misverstand tussen Edvardsen en Fitz-Jim, waardoor Ajax de bal heel simpeltjes kwijtraakt tijdens een aanval.

2u geleden

16:14

82' Het slotoffensief moet nog komen (1-0)

Het is vooral AZ dat de klok slaat nu, maar Ajax zal nog willen proberen een gelijkmaker te willen forceren. Het slotoffensief moet echter nog starten.

2u geleden

16:12

80' Sadiq raakt Regeer

Sadiq schiet van afstand en raakt Regeer vol in het gezicht. De speler van Ajax is even uitgeteld en blijft liggen. Een minuut later staat hij weer op.

Vrij Dag
670 Reacties
630 Dagen lid
979 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wat een ongelooflijke saaie pot. Niemand die aansluit of Dolberg steunt. Ajax is te bang, maar dat heb je vaak met trainers die verdediger of keeper waren. Wat ik niet snap is dat Itakura niet weg mocht en Sutalo wel, maar eerstgnoemde speelt niet en laatstgenoemde wel

Martine
223 Reacties
367 Dagen lid
621 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Deze eerste helft nog slechter dan in Utrecht. Hoe is het mogelijk

Vriendje Stokvis
1.793 Reacties
507 Dagen lid
8.804 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een schandalige beslissingen weer van die Makkelie. Heel eng.

Vrij Dag
670 Reacties
630 Dagen lid
979 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat om de achterste man van Ajax die wordt tegengehouden Grim denkt dat ondanks de slechte resultaten recentelijk en ondanks aankopen dat hij gewoon op de oude voet door moet blijven gaan De commentator komt er ook achter waarom de goal afgekeurd moest worden. Dit komt omdat men altijd alleen naar de bal kijkt

AZ - Ajax

AZ
1 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Lee-Roy Echteld

Lee-Roy Echteld
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (30 jun. 1968)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34
7
AZ
22
1
33
8
Groningen
21
2
31
9
Fortuna
22
-5
26

