LIVE Eredivisie | Feyenoord - Go Ahead begonnen, met Sterling als aandachtig toeschouwer

Feyenoord neemt het in speelronde 23 van de Eredivisie in de eigen Kuip op tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers verrasten deze week vriend en vijand door uit het niets de komst van Raheel Sterling aan te kondigen. Trainer Robin van Persie kan vanmiddag echter nog niet over de Engelsman beschikken, als het kwakkelende Go Ahead van Melvin Boel op bezoek komt. Wie pakt vandaag de punten? Om 12.15 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Go Ahead Eagles.