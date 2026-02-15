LIVE Eredivisie | Feyenoord - Go Ahead begonnen, met Sterling als aandachtig toeschouwer

Feyenoord neemt het in speelronde 23 van de Eredivisie in de eigen Kuip op tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers verrasten deze week vriend en vijand door uit het niets de komst van Raheel Sterling aan te kondigen. Trainer Robin van Persie kan vanmiddag echter nog niet over de Engelsman beschikken, als het kwakkelende Go Ahead van Melvin Boel op bezoek komt. Wie pakt vandaag de punten? Om 12.15 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Go Ahead Eagles.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Go Ahead Eagles Sorteer op: Laatste Oudste 🟨13' - Donkergeel Baeten (0-0) Baeten krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd voor een forse overtreding op Targhalline. 12' - De Busser belangrijk! De hoekschop levert eerst een kopbal van Watanabe op die door De Busser knap gered wordt, daarna staat de Belgische Eagles-keeper al snel weer op zijn post om ook de rebound te pakken. 12' - Bos sleept er een corner uit (0-0) Bos haalt de achterlijn en versiert via Sampsted een hoekschop. 9' - Eagles aan de bal (0-0) Nu een periode met wat langer balbezit voor Go Ahead. De bezoekers weten echter niet door de achterste Feyenoord-linie heen te breken. 7' - Bijna Sliti (0-0) Hadj Moussa verstuurt een indraaiende bal richting tweede paal, Sliti is onderweg maar kan er nét niet bij om daar wat mee te doen. 5' - Kans Bos (0-0) Weer een kans voor Feyenoord. Linksback Bos blijft in een woud van tegenstanders knap in balbezit, maar komt uiteindelijk tot een schot dat De Busser weinig moeite bezorgt. 4'- Schot Hadj Moussa (0-0) Hadj Moussa met de eerste doelpoging van Feyenoord, maar Kramer is dapper en werpt het hoofd ervoor. 2' - Benda in actie (0-0) Benda moet voor het eerst in actie komen. De doelman verlaat zijn zestienmetergebied om met het hoofd een pass te onderscheppen, prima gedaan. 0' - Aftrap! De bal rolt, Feyenoord - Go Ahead Eagles is onderweg! Hij is er hoor! Op de tribune heeft ook Raheem Sterling plaatsgenomen. De kersverse Feyenoord-aanwinst is nog niet speelgerechtigd en zal mogelijk tegen Telstar (22 februari) zijn debuut maken. Jorien van den Herik roert zich Feyenoord-icoon ziet verkeerde beslissingen oude werkgever: 'Had Van Persie nooit aangesteld' Jorien van den Herik had Robin van Persie nooit aangesteld als hoofdtrainer van Feyenoord. De voormalig voorzitter van de club vindt dat de Rotterdammers te veel risico hebben genomen door de amper ervaren coach in huis te halen. Lees verder Boel merkt vermoeidheid Go Ahead-trainer Melvin Boel merkt dat er sprake is van moeheid in zijn selectie, zo zegt hij bij ESPN. Dat heeft ongetwijfeld ook met de resultaten te maken; de laatste tien competitiewedstrijden wist Go Ahead niet te winnen. De laatste zege dateert van 9 november vorig jaar. De tegenstander destijds? Feyenoord... Van Persie over fitheid Ueda Ayase Ueda keert vandaag terug in de spits bij Feyenoord. Van Persie zegt tegen ESPN dat de Japanner 'frisser en beter' aan het worden is, maar 'nog niet optimaal'. Daarnaast ontbreekt Leo Sauer wegens fysieke problemen. Interessante aspecten aan de opstellingen Benda start dus onder de lat, omdat Wellenreuther geschorst is. De gehuurde doelman is nu tweede keus, na het vertrek van Justin Bijlow naar Genoa. Deijl speelt vandaag (al razendsnel) tegen zijn oude club en kan deze ook pijn doen in de degradatiestrijd. Ueda keert dus terug, maar voor Steijn is er geen basisplaats. Moder zakt weer terug naar het middenveld. Bij Go Ahead staat Baeten normaal gesproken in de spits door het griepje van Edvardsen, Suray keert zelf juist terug na een koortsperiode. Ook de opstelling van Boel is gedeeld BREAKING Ook de mannen van Go Ahead zijn bekend. Opstelling GAE: De Busser; Sampsted, Kramer, Dirksen, Adelgaard; Linthorst, Meulensteen; Slory, Breum, Suray, Baeten. Laad meer