Live voetbal 10

LIVE Eredivisie | VAR-check voorbij: Man zet PSV op 0-3 in Almelo

HERPSV
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
28 februari 2026, 18:40   Bijgewerkt: 19:35

Eredivisiekoploper PSV gaat in speelronde 25 op bezoek bij de hekkensluiter: Heracles Almelo. Het rommelde de afgelopen week behoorlijk in Almelo: supporters keerden zich tegen trainer/technisch directeur (en oud-PSV'er) Ernest Faber, die op zijn beurt weer tijdelijk een stapje terugdeed om zijn assistent Hendrie Krüzen de training te laten leiden. PSV dendert ondertussen onverstoorbaar op de derde opeenvolgende landstitel af. Wie pakt vanavond de punten? Om 18.45 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Heracles Almelo - PSV.

LIVE Eredivisie: Heracles Almelo - PSV

Sorteer op:

Nu

19:59

49' - Pijn bij Saibari (0-3)

Saibari zet de achtervolging in op Zamburek, maar krijgt diens arm in het gezicht. Pijn bij de PSV'er, maar hij staat weer.

2m geleden

19:58

47' - Kans voor Heracles (0-3)

Mauro met een te korte kopbal terug op Kovár, Ahlstrand gaat op het PSV-doel af maar Mauro is snel mee terug en glijdt zijn voorzet over de achterlijn. De hoekschop levert niets op voor Heracles.

4m geleden

19:55

46'- Tweede helft onderweg! (0-3)

Bij Heracles geen wissels. De thuisploeg heeft inmiddels afgetrapt, de tweede helft is onderweg!

5m geleden

19:55

🔄Bosz wisselt (0-3)

Bosz voert in de rust een dubbele wissel door: Gasiorowski komt voor Obispo, terwijl Boadu wordt afgelost door Pepi.

21m geleden

19:38

RUST!

Dan vindt Blank het mooi geweest en blaast hij het rustsignaal. PSV kwam al heel vroeg op 0-2, nam daarna gas terug maar prikte er vlak voor rust nog een derde bij, waardoor we met een 0-3 ruststand aan de thee gaan.

23m geleden

19:37

45+1'- Kovár heeft 'm (0-3)

Heracles krijgt vlak over de middenlijn een vrije trap na hands van Saibari. Hrustic slingert die bal de zestien in, maar Kovár kan vangen. Even later weer een vrije trap voor de thuisploeg, nu kopt Te Wierik meters naast.

26m geleden

19:34

44' - Te Wierik to the rescue (0-3)

Boadu krijgt een goede kans op een vierde PSV-goal, maar Te Wierik zit er heel nuttig tussen.

27m geleden

19:33

⚽43' - VAR is eruit: de goal telt! (0-3)

Nou, Edwin van de Graaf heeft er in Zeist behoorlijk wat tijd voor nodig, maar dan beslist de VAR dat er géén sprake was van buitenspel en dus blijft de goal van Man staan en is het 0-3 voor PSV!

30m geleden

19:30

40' - Man kopt raak, buitenspel?

Veerman slingert 'm voor het doel, Man ontsnapt aan zijn bewaking en kopt die bal binnen. Maar... stond de Roemeen buitenspel toen Veerman die vrije trap nam? Daar buigt de VAR zich nu over...

30m geleden

19:30

40' - Overtreding Ünüvar (0-2)

Ünüvar haalt Dest onderuit, PSV krijgt een vrije trap, zon 30 meter van het Heracles-doel. 

32m geleden

19:28

38' - Heracles naar voren (0-2)

Heracles komt zich weer eens melden op de helft van PSV. Een voorzet van Ahlstrand wordt echter weggekopt bij de tweede paal, kansje weer verkeken. Zo kabbelen we richting de rust met nog altijd die 0-2 voorsprong voor PSV op het bord.

35m geleden

19:25

34' - Tempo zakt wat in (0-2)

PSV is heer en meester, maar om nou te zeggen dat de ploeg van Bosz met man en macht op zoek is naar een derde goal? Nou, nee. Daarvoor ligt het tempo gewoon net wat te laag. Nu komt Man wel tot een schotje, maar Pasveer kan makkelijk redding brengen.

38m geleden

19:22

31' - Boadu laat Heracles ontsnappen (0-2)

Bozinovski met een bizarre terugspeelbal, hij zet Boadu zo vrij voor het doel. Pasveer komt goed van zijn lijn en houdt de PSV-spits net lang genoeg op, Saibari krijgt de bal uiteindelijk ook niet op doel. Daar zat veel meer in.

39m geleden

19:21

30' - Mauro schiet hoog over (0-2)

PSV dringt weer even aan. Eerst komt Dest tot een voorzet, waar echter geen teamgenoot tegenaan kan lopen. Even later probeert Mauro het van afstand, maar die schiet metershoog over.

41m geleden

19:19

29' - Stadion fluit (0-2)

Blank legt het spel stil als Ünüvar de bal verovert op Man, terwijl er toch weinig aan de hand leek. Het thuispubliek fluit, maar PSV krijgt de vrije trap.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • zo 22 februari, 19:47
  • 22 feb. 19:47
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - PSV

Heracles Almelo
18:45
PSV
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

E. Faber

E. Faber
Heracles Almelo
Team: Heracles
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (27 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws