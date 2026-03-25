Ajax stelt teleur in oefenduel tegen Volendam, ondanks goal Carrizo

Ajax is woensdagmiddag niet verder gekomen dan een 2-2-gelijkspel tijdens een besloten oefenduel tegen FC Volendam. De Amsterdammers maakten een matige indruk, al scoorde Maher Carrizo zijn eerste (officieuze) treffer.

Ajax benutte de interlandperiode om een oefenduel te spelen tegen competitiegenoot FC Volendam. De bezoekers verkeren in degradatienood, maar kwamen om 12.30 uur op bezoek op sportcomplex De Toekomst. Bij de Amsterdammers waren onder meer Wout Weghorst en Mika Godts niet van de partij wegens interlandverplichtingen. Wél waren er basisplaatsen voor Kasper Dolberg, Youri Baas, Owen Wijndal, Anton Gaaei en Rayane Bounida. Ook winteraankoop Maher Carrizo mocht zich vanaf de aftrap laten zien.

Geen vaste basiself bij Ajax en Volendam

Verder koos Óscar García voor een Ajax-selectie met jeugdspelers. Onder meer Mark Verkuijl maakte na een tragische periode zijn rentree. Ook Rick Kruys hield enkele vaste basisspelers buiten de opstelling. Onder meer Kayne van Oevelen, Mawouna Amevor, Brandley Kuwas, Yannick Leliendal en Juninho Bacuna ontbraken bij de nummer vijftien van de Eredivisie.

Toch was FC Volendam wel degelijk de betere ploeg in de eerste helft. De bezoekers controleerden het oefenduel en kwamen via Gibson Yah op een 0-1-voorsprong uit een corner. Ajax stelde daar in het eerste bedrijf weinig tegenover.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde: Volendam voetbalde makkelijker en Ajax was slordig. Toch kwamen de Amsterdammers op gelijke hoogte: Carrizo maakte zijn eerste treffer, op aangeven van Bounida. Nog geen twee minuten later stond het alweer 1-2, toen good-old Robert Mühren Volendam weer op voorsprong zette.

Debuut Ibrahimovic bij Ajax

García bracht enkele jeugdspelers - waaronder Maximilian Ibrahimovic - in de ploeg, waarna Ajax ontsnapte aan de genadeklap. In minuut 76 werd een inzet van Volendam namelijk van de doellijn gehaald. Mede daardoor werd het duel toch nog afgesloten met een gelijkspel: Oliver Edvardsen, die pas in de tweede helft in de ploeg kwam, kopte een corner achter Volendam-keeper Roy Steur, de broer van Ajax-speler Sean Steur.

In de slotfase van de wedstrijd kon Ajax het duel ook nog winnen, maar Skye Vink verzuimde de 3-2 te maken. Toch heerst er flinke onvrede over het optreden van Ajax.