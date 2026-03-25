Ajax speelt woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen FC Volendam. Omdat Óscar García niet kan beschikken over een aantal internationals, bestaat de opstelling uit A-spelers en een groot aantal jeugdspelers. Eén van de namen die op het wedstrijdformulier prijkt, is die van .

Het tragische verhaal is bekend. De twintigjarige aanvoerder van Jong Ajax verloor in december zijn vriendin Elisa (21), die werd aangereden tijdens het hardlopen en overleed aan haar verwondingen.

Enkele dagen later speelde Jong Ajax alweer een wedstrijd, die door de KNVB niet werd uitgesteld. Voorafgaand aan die wedstrijd – tegen RKC Waalwijk – stond Jong Ajax stil bij het ongeluk. Verkuijl was zelf ook aanwezig en legde een Ajax-shirt met de naam Elisa op de middenstip. Het leverde zeer verdrietige beelden op.

Sindsdien ontbrak Verkuijl in wedstrijdselecties van zowel Jong Ajax als het eerste elftal van Ajax, al had hij vóór het overlijden van Elisa al te maken met een hamstringblessure. In de oefenwedstrijd tegen FC Volendam zat Verkuijl voor het eerst weer bij de selectie, wat vanzelfsprekend goed nieuws is voor de talentvolle middenvelder. Na 64 minuten voetbal kwam Verkuijl in de ploeg.

Ajax mist internationals

Onder meer Wout Weghorst (Nederland), Mika Godts (België), Maarten Paes (Indonesië), Josip Sutalo (Kroatië) en Oscar Gloukh (Israël) zijn niet van de partij bij Ajax tegen Volendam.

Spelers als Youri Baas, Owen Wijndal, Anton Gaaei, Kasper Dolberg en Steven Berghuis maken wel minuten in de oefenpot, net als talenten Rayane Bounida en Maher Carrizo.