Live voetbal

Mooi persoonlijk nieuws over Mark Verkuijl, die rentree maakt bij Ajax

25 maart 2026, 13:56
Mark Verkuijl
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ajax speelt woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen FC Volendam. Omdat Óscar García niet kan beschikken over een aantal internationals, bestaat de opstelling uit A-spelers en een groot aantal jeugdspelers. Eén van de namen die op het wedstrijdformulier prijkt, is die van Mark Verkuijl.

Het tragische verhaal is bekend. De twintigjarige aanvoerder van Jong Ajax verloor in december zijn vriendin Elisa (21), die werd aangereden tijdens het hardlopen en overleed aan haar verwondingen.

Artikel gaat verder onder video

Enkele dagen later speelde Jong Ajax alweer een wedstrijd, die door de KNVB niet werd uitgesteld. Voorafgaand aan die wedstrijd – tegen RKC Waalwijk – stond Jong Ajax stil bij het ongeluk. Verkuijl was zelf ook aanwezig en legde een Ajax-shirt met de naam Elisa op de middenstip. Het leverde zeer verdrietige beelden op.

Sindsdien ontbrak Verkuijl in wedstrijdselecties van zowel Jong Ajax als het eerste elftal van Ajax, al had hij vóór het overlijden van Elisa al te maken met een hamstringblessure. In de oefenwedstrijd tegen FC Volendam zat Verkuijl voor het eerst weer bij de selectie, wat vanzelfsprekend goed nieuws is voor de talentvolle middenvelder. Na 64 minuten voetbal kwam Verkuijl in de ploeg.

Ajax mist internationals

Onder meer Wout Weghorst (Nederland), Mika Godts (België), Maarten Paes (Indonesië), Josip Sutalo (Kroatië) en Oscar Gloukh (Israël) zijn niet van de partij bij Ajax tegen Volendam.

Spelers als Youri Baas, Owen Wijndal, Anton Gaaei, Kasper Dolberg en Steven Berghuis maken wel minuten in de oefenpot, net als talenten Rayane Bounida en Maher Carrizo.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Ajax-speler Jorthy Mokio

‘Mokio wil erkenning van Ajax en wijst twee contractvoorstellen af’

  • ma 23 maart, 14:22
  • 23 mrt. 14:22
  • 8
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mark Verkuijl

Jong Ajax
Leeftijd: 20 jaar (10 feb. 2006)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
7
0
2024/2025
Jong Ajax
24
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws