Bizarre beelden vanuit Stamford Bridge: arbiter staat middenin Chelsea-huddle

Zeer opvallende beelden van vlak voor Chelsea - Newcastle gaan nu de wereld over. Scheidsrechter Paul Tierney maakt zich klaar voor het duel, wanneer hij wordt ingesloten door Chelsea-spelers die een huddle doen.

Sinds Liam Rosenior trainer is bij The Blues, is de huddle een terugkerend fenomeen. Vlak voor wedstrijden komen de basisspelers van Chelsea samen om elkaar moed in te spreken.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voor aanvang van het duel met Newcastle gebeurde er echter iets opvallends. Tierney had zojuist de toss verricht en stond in de middencirkel te wachten totdat beide teams klaar waren. De spelers van Chelsea wilden nog een huddle doen en kwamen juist daar bij elkaar. Uiteindelijk werd de huddle dan maar om de scheidsrechter heen gedaan.

Tierney verroerde zich niet en hoorde dus luid en duidelijk wat aanvoerder Reece James nog wilde meegeven aan zijn ploeggenoten. Het leverde vreemde beelden op (zie hieronder).

Chelsea verloor het duel uiteindelijk met 0-1 en Rosenior was na afloop niet te spreken over de arbitrage. De nieuwbakken trainer klaagde over een niet-gegeven penalty en kwam ook nog even terug op het huddle-moment.



"Ons is verteld dat je volgens de regels mag staan ​​waar je wilt bij een huddle", vertelde Rosenior na de verliespartij. "Ik ben hier teleurgesteld over. Voor de wedstrijd overlegden we met de scheidsrechter. Het eerste waar Tierney het over had, was onze huddle. Blijkbaar wilde hij een punt maken. Onze huddles zijn in ieder geval geen vorm van disrespect richting de tegenstander", brieste hij nog.