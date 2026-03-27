Bosnië-Herzegovina ziedend op arrogant Italië: 'We zullen hier rekening mee houden!'

Italië heeft zich geplaatst voor de finale van de WK-play-offs, maar de manier waarop de Azzurri hun aanstaande tegenstander hebben begroet, is volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Terwijl de ploeg van Gennaro Gattuso zelf afrekende met Noord-Ierland, doken er pikante beelden op van een juichende spelers waaronder Federico Dimarco toen bekend werd dat niet Wales, maar Bosnië-Herzegovina de tegenstander is in de finale. In Bosnië-Herzegovina is men woedend en zweert men wraak voor de kraker in Zenica.

Op het veld kende Italië aanvankelijk een zorgeloze avond. In de halve finale van de play-offs werd Noord-Ierland met een zakelijke 2-0 verslagen. Het was Sandro Tonali die de ban brak voor de Italianen, waarna Moise Kean de wedstrijd definitief in het slot gooide. De blik van de Italiaanse selectie verschoof echter direct na hun eigen wedstrijd naar de andere kraker tussen Bosnië-Herzegovina en Wales. Daar eindigde het duel na 120 minuten in een 1-1 gelijkspel, waarna de Bosniërs via strafschoppen aan het langste eind trokken.

Social media ontploft na Italiaanse blijdschap

Artikel gaat verder onder video

Het feit dat de Italiaanse spelers openlijk hun blijdschap toonden over het feit dat ze Bosnië-Herzegovina treffen in plaats van Wales, wordt door de aanstaande opponent opgevat als pure onderschatting en arrogantie. De beelden van de juichende Italianen gingen als een lopend vuurtje over sociale media en bereikten razendsnel het kamp van Bosnië-Herzegovina. Via een fankanaal reageerde de Bosnische fans dan ook furieus op de beelden: "Kijk naar dit gebrek aan respect en de arrogantie van Italië. Ze waren al aan het vieren nadat wij de strafschoppen wonnen. We zullen hier rekening mee houden in Zenica!"

Willem Haak, journalist en expert op het gebied van Italiaans voetbal, verwacht dat de Azzurri snel met een verklaring zullen komen om de lucht te klaren. Volgens Haak is de kans groot dat de verklaring richting Federico Dimarco zal wijzen. De verdediger van Internazionale vierde de overwinning van de Draken namelijk zo uitbundig omdat hij het op deze manier in de finale kan opnemen tegen zijn goede vriend en oud-ploeggenoot Edin Dzeko. De allesbeslissende finale om een ticket voor het wereldkampioenschap wordt gespeeld op dinsdag 31 maart om 20:45 uur in Stadion Bilino Polje.