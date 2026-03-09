Live voetbal

Derksen fel na promotie García: ‘Cruijff hierdoor nu al ongeloofwaardig’

Óscar García en Jordi Cruijff van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
9 maart 2026, 15:36

Jordi Cruijff heeft zichzelf voor schut gezet door Óscar García naar het eerste elftal te schuiven bij Ajax na het ontslag van Fred Grim, zo stelt Johan Derksen in Groeten uit Grolloo. De analist vindt dat Cruijff hierdoor nu al ongeloofwaardig is als technisch directeur.

Cruijff begon in februari als technisch directeur bij Ajax en greep direct in door Willem Weijs te ontslaan bij Jong Ajax. García werd zijn opvolger. Zondagavond sneuvelde met Fred Grim ook de interim-trainer van het eerste elftal, waarna de Spanjaard onmiddellijk promotie maakte. “Hierdoor is de nieuwe directeur al ongeloofwaardig geworden”, stelt Derksen.

De oud-voetballer heeft al vaker aangegeven dat hij Grim niet geschikt vond voor Ajax. “Fred Grim is voor geen enkele club de ideale trainer. Een ex-keeper moet je nooit trainer maken”, herhaalt hij zijn standpunt. “Jordi Cruijff heeft nu een vriend binnengehaald, die ook voor hem gewerkt heeft in Israël. Maar die man heeft een belabberd cv”, foetert Derksen.

“Hij is bij zes clubs voortijdig weggestuurd en heeft nauwelijks iets bereikt. Hij is aangetrokken voor Jong Ajax en is nu plotseling de trainer van Ajax.” Volgens De Snor zorgt dit ervoor dat Cruijff nu ‘heel kwetsbaar’ is bij Ajax. “Het ruikt naar vriendjespolitiek. Op dat niveau behoort er geen vriendjespolitiek te zijn.”

'García heeft niet het cv voor Ajax'

Derksen benadrukt dat technische mensen ‘passanten’ zijn bij voetbalclubs. “Maar een club geeft hem de complete macht in handen omdat ze zelf geen knowhow in het voetbal hebben”, gaat hij verder. “Dan kan zo'n man zó'n stempel drukken. We hebben een Duitse directeur gehad bij Ajax, Sven Mislintat, die heeft voor miljoenen verkeerde spelers binnengehaald. Daar betalen ze nu nog de rekening voor.”

Als wordt aangehaald dat García wel kampioen werd met Maccabi Tel Aviv en twee keer de Oostenrijkse dubbel pakte met Red Bull Salzburg, reageert Derksen cynisch: “Uitstekende keuze. Hij zal wel iets kunnen, maar dat is niet genoeg om een club met Europese top-ideeën op de kaart te zetten. Qua cv is hij te licht om Ajax te leiden.”

