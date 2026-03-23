Dimitri Payet kondigt afscheid van voetbal aan tijdens duel tussen Marseille en Lille

heeft officieel aangekondigd te stoppen met voetballen. De aanvallende middenvelder, die in het verleden grote indruk maakte in de Ligue 1 en de Premier League, deed dit zondag op emotionele wijze in het Stade Vélodrome. Tijdens de rust van het duel tussen zijn voormalige clubs Olympique Marseille en Lille maakte hij bekend dat hij zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen hangt.

Payet, koos een symbolisch moment voor zijn afscheid. Terwijl de regen neerkwam in Marseille, sprak hij de aanwezige fans en kijkers toe. "Vandaag, aan de vooravond van mijn 39ste verjaardag, berg ik mijn voetbalschoenen op. Het is zover. Het regent, en dat is geen toeval", zo zei Payet bij Canal+. De routinier was sinds juli vorig jaar clubloos nadat zijn avontuur in Brazilië bij Vasco da Gama ten einde kwam.

Met het pensioen van Payet verliest de voetbalwereld een van de meest creatieve spelers van de afgelopen twee decennia. Vooral bij Olympique Marseille groeide hij uit tot een absolute legende. In twee verschillende periodes kwam de Fransman tot 326 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 78 keer scoorde en 95 assists gaf. Ook in Engeland liet hij een onuitwisbare indruk achter. Tussen 2015 en 2017 speelde hij zestig wedstrijden voor West Ham United. Met vijftien doelpunten en 22 assists, waaronder talloze fabelachtige vrije trappen, werd hij in Londen in korte tijd een ware cultheld.

Hoewel er na zijn vertrek bij Vasco da Gama, waar hij sinds 2023 actief was, nog sprake leek van een mogelijk vervolg van zijn carrière, heeft Payet nu zelf de knoop doorgehakt. De fysieke eisen en het ontbreken van een passend project speelden hierbij een grote rol. "Ik kan mij niet aansluiten bij een project waar ik mij niet voor de volle honderd procent voor kan inzetten." Payet speelde in Frankrijk naast Marseille en Lille ook voor clubs als Saint-Étienne en Nantes.

Ook op het internationale podium liet Payet zijn klasse zien. Hij kwam tot 38 interlands voor het Franse nationale team, waarin hij vooral tijdens het EK 2016 in eigen land de harten van de supporters stal. Met een spectaculaire winnende treffer in de openingswedstrijd tegen Roemenië zette hij de toon voor een toernooi waarin hij statistisch gezien werd verkozen tot de beste speler. Hoewel hij met Frankrijk de finale verloor van Portugal, blijft zijn bijdrage aan dat toernooi een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan.

Rond zijn periode in Brazilië ontstond eerder wel ophef, nadat zijn ex-minnares Larissa Ferrari hem beschuldigde van fysiek en psychologisch geweld. De Braziliaanse autoriteiten stelden destijds een onderzoek in, maar voor zover bekend heeft dat niet geleid tot een veroordeling. Payet zelf heeft zich destijds niet uitgebreid publiekelijk uitgelaten over de aantijgingen, waardoor de kwestie enigszins in de luwte verdween.

Payet sloot zijn actieve carrière af bij Vasco da Gama, waar hij in de seizoenen 2024 en 2025 in totaal 47 wedstrijden speelde en vijf keer scoorde. Na negen maanden zonder club te hebben gezeten, kiest hij nu voor een leven buiten de lijnen in Marseille. De club waar hij zijn grootste successen vierde, prees hem na zijn aankondiging als een legende die een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de club en de gehele Franse competitie.