Driessen: ‘Mislopen plek 2 betekent einde verhaal voor Van Persie’

20 maart 2026, 08:44   Bijgewerkt: 08:50
Luuk van Grinsven | Redacteur
Mocht Feyenoord dit seizoen naast de tweede plek in de Eredivisie grijpen, betekent dat het einde van Robin van Persie als hoofdtrainer. Dat schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De komst van Dick Advocaat als adviseur dient als 'reddingsboei' voor de oefenmeester. 

Het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie is van levensbelang voor de clubkas van de Rotterdammers. Nu de miljoenen van de Champions League in gevaar komen, voelde de directie zich genoodzaakt om in te grijpen. "Vandaar de ingreep van Te Kloese, die weet dat hij met het binnenhalen van Advocaat als reddingsboei de positie en status van Van Persie ondermijnt", aldus Driessen. 

Geloofwaardigheid Van Persie staat onder druk

De komst van de 78-jarige Advocaat heeft volgens Driessen direct invloed op hoe er naar de huidige hoofdtrainer wordt gekeken. "Intern en extern tast de komst van Advocaat de geloofwaardigheid aan van de hoofdtrainer van Feyenoord", stelt de columnist. Hoewel een soortgelijke constructie in het verleden bij de combinatie tussen Giovanni van Bronckhorst en Advocaat tot prijzen leidde, is het nog maar de vraag of dit nu ook het gewenste effect zal hebben op de lange termijn.

Van Persie schikt zich in nieuwe rolverdeling

Ondanks de ondermijning van zijn positie, lijkt Van Persie niet van plan om de handdoek in de ring te gooien. Hij heeft besloten om de samenwerking met Advocaat volledig te omarmen en zich te schikken in de nieuwe situatie. Driessen ziet dit als een positief teken wat betreft de instelling van de oud-spits. "Een sterk signaal van Van Persie dat zijn ego niet groter is dan het belang van Feyenoord", zo klinkt het. Te Kloese heeft inmiddels ook een statement afgegeven waarin hij benadrukt dat de trainer dit seizoen sowieso mag afmaken in De Kuip.

Cruciale ontmoeting met Ajax in De Kuip

Toch blijft de toekomst van Van Persie onzeker. Aanstaande zondag komt aartsrivaal Ajax op bezoek in Rotterdam, een wedstrijd die cruciaal is in de strijd om de felbegeerde tweede plek en de bijbehorende miljoenen. Driessen is ervan overtuigd dat de uiteindelijke klassering bepalend zal zijn voor de houdbaarheid van de trainer. "Terwijl op termijn het mislopen van de Champions League door Feyenoord niet anders kan zijn dan einde verhaal voor Van Persie bij Feyenoord", concludeert de journalist.

Lees ook:
Ajax-trainer Oscar Garcia

Óscar García viert doelpunten opvallend: ‘Dit is heel eng’

  • Gisteren, 16:06
  • Gisteren, 16:06
  • 6
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

Te Kloese: 'Van Persie maakt wat er ook gebeurt seizoen af bij Feyenoord'

  • wo 18 maart, 14:49
  • 18 mrt. 14:49
  • 7
Robin van Persie en Dick Advocaat met De Kuip op de achtergrond

Feyenoord strikt Dick Advocaat als adviseur voor Robin van Persie

  • wo 18 maart, 09:47
  • 18 mrt. 09:47
  • 8
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

