Italië blijft in de race voor WK: allesbeslissende wedstrijd wacht

Italië heeft een belangrijke stap gezet richting deelname aan het WK. De ploeg van bondscoach Gennaro Gattuso boekte een 2-0 overwinning op Noord-Ierland in de play-offs, waardoor dinsdag een allesbeslissende wedstrijd tegen Wales of Bosnië-Herzegovina wacht. Het duel tussen Italië en Noord-Ierland stond onder leiding van Danny Makkelie.

Italië legt Noord-Ierland na rust over de knie

In Bergamo begon Italië nerveus aan het allesbeslissende duel, al werd de thuisploeg wel vroeg gevaarlijk. Een scherpe voorzet van Federico Dimarco caramboleerde via Terry Devlin op de paal, waarna de bezoekers opgelucht konden ademhalen. Noord-Ierland hield vervolgens stand met een compacte vijfmansdefensie en loerde op de counter, waarbij Ethan Galbraith halverwege de eerste helft nog een uitgelezen mogelijkheid kreeg, maar uitgleed op het moment van afronden. Italië had moeite om door de organisatie heen te spelen en ging rusten met een teleurstellende 0-0 stand, onder een voelbare spanning in het stadion.

Na rust voerde Italië de druk aanzienlijk op en dat betaalde zich na elf minuten uit. Sandro Tonali reageerde alert op een half weggewerkte bal en haalde gecontroleerd uit: 1-0. De openingstreffer werkte bevrijdend voor de ploeg, die vervolgens op zoek ging naar de beslissing. Mateo Retegui liet een grote kans liggen na een foutieve terugspeelbal van Devlin, maar de intentie was duidelijk: Italië wilde het duel zo snel mogelijk in het slot gooien.

Die beslissing viel uiteindelijk in de slotfase via Moise Kean. Nadat hij eerst nog een omhaal miste, kapte de spits naar binnen langs Ruairi McConville en schoof beheerst binnen via de paal: 2-0. Daarmee plaatste Italië zich voor de finale van de play-offs, waarin Wales of Bosnië en Herzegovina wacht. Voor Noord-Ierland kwam de droom van de eerste WK-deelname sinds 1986 ten einde.