Livestream: zo kijk je gratis naar play-offduel Suriname – Bolivia

Suriname staat donderdagavond voor een cruciaal duel in de strijd om een WK-ticket. De nationale ploeg van Henk van Cate neemt het in de halve finale intercontinentale play-offs op tegen Bolivia. De wedstrijd is niet alleen te volgen via de Nederlandse tv, maar ook via een gratis livestream. In dit artikel lees je op welke manier je de play-offwedstrijd Suriname – Bolivia live kunt bekijken.

De play-offwedstrijd tussen Bolivia en Suriname gaat donderdagavond 26 maart om 23.00 uur Nederlandse tijd van start. Het duel wordt gespeeld in het Estadio BBVA in het Mexicaanse Guadalupe. Via NOS.nl kijk je via een gratis livestream naar Suriname – Boliva. Tien minuten voor de start van het duel, om 22.50 uur, begint de livestream.

Voor Suriname is de play-offwedstrijd tegen Bolivia van groot belang om kans te blijven maken op een WK-ticket. Weet Natio te winnen van het Zuid-Amerikaanse land, wacht een finale tegen Irak in de nacht van dinsdag 31 maart op woensdag 1 april. De winnaar van dat duel komt in een poule terecht met Frankrijk, Senegal en Noorwegen op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Het duel tussen Bolivia en Suriname wordt ook live uitgezonden op Nederlandse tv, en wel op NPO 3. De publieke omroep voorziet het duel ook van een voorbeschouwing, die om 22.40 uur van start gaat. Verslaggever Jan Roelfs voorziet de wedstrijd van live-commentaar.