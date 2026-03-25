Live voetbal

Livestream: zo kijk je gratis naar play-offduel Suriname – Bolivia

25 maart 2026
Bolivia - Suriname
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Suriname staat donderdagavond voor een cruciaal duel in de strijd om een WK-ticket. De nationale ploeg van Henk van Cate neemt het in de halve finale intercontinentale play-offs op tegen Bolivia. De wedstrijd is niet alleen te volgen via de Nederlandse tv, maar ook via een gratis livestream. In dit artikel lees je op welke manier je de play-offwedstrijd Suriname – Bolivia live kunt bekijken.

Gratis livestream play-offwedstrijd Suriname – Bolivia

De play-offwedstrijd tussen Bolivia en Suriname gaat donderdagavond 26 maart om 23.00 uur Nederlandse tijd van start. Het duel wordt gespeeld in het Estadio BBVA in het Mexicaanse Guadalupe. Via NOS.nl kijk je via een gratis livestream naar Suriname – Boliva. Tien minuten voor de start van het duel, om 22.50 uur, begint de livestream.

Cruciaal duel voor WK-ticket

Artikel gaat verder onder video

Voor Suriname is de play-offwedstrijd tegen Bolivia van groot belang om kans te blijven maken op een WK-ticket. Weet Natio te winnen van het Zuid-Amerikaanse land, wacht een finale tegen Irak in de nacht van dinsdag 31 maart op woensdag 1 april. De winnaar van dat duel komt in een poule terecht met Frankrijk, Senegal en Noorwegen op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Play-offduel Suriname – Bolivia ook te zien op Nederlandse tv

Het duel tussen Bolivia en Suriname wordt ook live uitgezonden op Nederlandse tv, en wel op NPO 3. De publieke omroep voorziet het duel ook van een voorbeschouwing, die om 22.40 uur van start gaat. Verslaggever Jan Roelfs voorziet de wedstrijd van live-commentaar.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Bolivia - Suriname

23:00
Wordt gespeeld op 26 mrt. 2026
Competitie: WK Kwalificatie Intercontinentale play-offs
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

H. ten Cate

H. ten Cate
Functie: Coach
Leeftijd: 71 jaar (9 dec. 1954)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws